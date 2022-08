Stand: 17.08.2022 12:16 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

S-Bahn zwischen Pinneberg und Hamburg soll häufiger fahren

Die S-Bahnlinie 3 zwischen Pinneberg und Hamburg soll bald häufiger fahren: Abends im Zehnminutentakt - und auch am Wochenende soll der Takt dichter werden. Dafür stellt die Landesregierung jährlich mehr als 800.000 Euro bereit. Der neue Fahrplan soll im Dezember kommen. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2022 8:30 Uhr

Verkehrswacht verteilt Broschüren zur Einschulung

Heute gehen viele Kinder in Südholstein das erste Mal in die Schule. In Elmshorn an der Astrid-Lindgren-Schule findet die zentrale Einschulungsfeier der Landesverkehrswacht statt. Dabei erhalten Erstklässler eine Lernbroschüre zum Straßenverkehr. Das Ziel: Den Kindern beibringen, sicher zur Schule zu kommen. Insgesamt gibt die Landesverkehrswacht rund 60.000 Euro aus, um alle neuen Erstklässler im Land mit der Broschüre zu versorgen. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2022 08:30 Uhr

Stadtwerke Norderstedt begründen Gaspreis-Erhöhungen

Es wird teuer: Die Stadtwerke Norderstedt haben sich jetzt ausführlich dazu geäußert, weshalb sie ihre Preise für Gas so stark erhöhen. Wie vielerorts bei uns im Land zahlen bald auch die Kunden der Stadtwerke hier deutlich mehr: Während der Preis zum Jahresbeginn noch bei 5,7 Cent pro Kilowattstunde war, werden es ab Oktober 19,2 Cent. Das ist die zweite Erhöhung in diesem Jahr. Macht bei einem Verbrauch von rund 20.000 Kilowattstunden pro Jahr wie bei einem Einfamilienhaus rund 2.700 Euro mehr pro Jahr. Die Einkaufspreise für Gas hätten sich verfünffacht. Seit 2015 haben die Stadtwerke Norderstedt fast jedes Jahr Gewinn gemacht. Den Überschuss einfach aufbrauchen und die Kosten für die Kunden senken - das gehe aber nicht, sagt Oliver Weiß, weil die Stadtwerke in die Netze investieren müssten. In naher Zukunft, erklärt er, könnte es weitere Preiserhöhungen geben. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 15.08.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Pinneberg bei 323,9, der Kreis Stormarn meldet einen Wert von 293 und der Kreis Lübeck hat mit 514,6 die landesweit höchste Inzidenz. Die landesweite Inzidenz liegt bei 403,1. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2022 08:30 Uhr

