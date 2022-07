Stand: 18.07.2022 10:18 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Hohe Waldbrandgefahr in Südholstein

Temperaturen von an die 40 Grad werden zur Wochenmitte in Südholstein erwartet. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes DWD klettert der entsprechende Waldbrand-Index in den kommenden Tagen im Kreis Pinneberg bis auf Stufe drei, in den Kreisen Stormarn und Segeberg bis auf auf Stufe vier von fünf. Ähnlich hoch ist der Wert laut DWD bei trockenen Graslandschaften. Der Kreisfeuerwehrverband Segeberg ruft deshalb zur Vorsicht auf: Keine brennenden Zigaretten in die Landschaft werfen, im Garten kein Unkraut abbrennen, Autos mit heißem Katalysator nicht auf ausgetrockneten Grasflächen abstellen. Für den 40 Quadratkilometer große Segeberger Forst sieht sich der Kreisfeuerwehrverband gut vorbereitet - es gebe ein entsprechendes Waldbrandkonzept. Um im Fall der Fälle zum Beispiel genug Löschwasser zu haben, können im Wald verschiedene Brunnen und Zisternen angezapft werden. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2022 08:30 Uhr

Blutspende-Mobil am Freitag in Trappenkamp

Der Blutspendedienst Nord-Ost des Deutschen Roten Kreuzes ist ab heute in Südholstein und Hamburg wieder mit dem Blutspende-Mobil unterwegs. Das DRK startet vor der Rindermarkthalle in Hamburg und steht am Freitag im Erlebniswald Trappenkamp in Daldorf (Kreis Segeberg). "Wir nehmen dieses Mobil, um gesehen zu werden!", erklärt Petra Feddern vom Blutspendedienst Nord-Ost. Wer auf dem Mobil Blutspenden möchte, muss laut DRK vorher einen Termin machen. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2022 08:30 Uhr

A23 in Richtung Hamburg nur einspurig befahrbar

Wer aus dem Kreis Pinneberg über die A23 nach Hamburg fahren möchte, der muss ab heute geduldig sein. Seit 9 Uhr ist die Strecke ab Halstenbek-Krupunder nur noch einspurig befahrbar. Das hat die zuständige Autobahn GmbH mitgeteilt, die mit viel Stau rechnet. Auch in der Gegenrichtung gibt es aktuell nur einen Fahrstreifen. Grund sind die Bauarbeiten, die seit mehreren Monaten auf der A23 laufen. Die Autobahn wird zwischen der Anschlussstelle Halstenbek-Krupunder und dem Dreieck Hamburg Nordwest umfangreich saniert. Etwa 90.000 Fahrzeuge sind jeden Tag auf der A23 unterwegs – in der Ferienzeit sind es allerdings deutlich weniger, weil nicht so viele Pendler zur Arbeit fahren. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2022 08:30 Uhr

