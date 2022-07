Stand: 06.07.2022 11:59 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Zeugen von Gewalttat am Bahnhof Pinneberg gesucht

Am Pinneberger Bahnhof wurde am Morgen ein schwer verletzter Mann aufgefunden. Die Polizei geht davon aus, dass er Opfer einer Gewalttat geworden ist. Zeugen hatten den Mann um vier Uhr in der Nacht entdeckt und den Notarzt alarmiert. Bei dem Verletzten handelt es sich laut den Ermittlern um einen 19-Jährigen aus Hamburg. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Identität des Täters und das Motiv der Tat sind noch unklar. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 06.07.2022 09:00 Uhr

Kreis Stormarn: Kita-Gruppen geschlossen

Der Fachkräftemangel in Kindertagesstätten in Tangstedt und Reinfeld (beide Kreis Stormarn) hat Konsequenzen. Ab August müssen in beiden Orten Kita-Gruppen geschlossen und Öffnungszeiten gekürzt werden. Eine Ursache für den Mangel an Erzieherinnen und Erziehern ist nach Einschätzung der Kita-Betreiber, dass die Ausbildung selbst finanziert werden muss. Die Landeselternvertretung befürchtet, dass Eltern ihren Job verlieren könnten, weil die Betreuung ihrer Kinder nicht sichergestellt ist. | NDR Schleswig-Holstein 06.07.2022 08:30 Uhr

Lieferdienst-Diebe in Schenefeld gefasst

Die Polizei hat Einbrecher gefasst, die in Schenefeld (Kreis Pinneberg) und dem Hamburger Westen unterwegs waren. Die drei Männer hatten sich nach Angaben der Beamten auf Schnellrestaurants und Lieferdienste spezialisiert. Insgesamt 16-mal sollen die Täter im Alter zwischen 21 und 25 Jahren bei den Unternehmen eingebrochen sein und die Tageseinnahmen gestohlen haben. Zwei von ihnen wurden nun auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Die Ermittler hatten zuvor mit Aufnahmen aus Überwachungskameras und Spuren von den Tatorten die Fährte zu den bereits polizeibekannten Verdächtigen aufgenommen. Bei anschließenden Wohnungsdurchsuchungen wurden weitere Beweismittel sichergestellt. Einer der drei Täter sitzt in Untersuchungshaft, weil er als Intensivtäter gilt. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auch darauf hin, dass es Einbrecher besonders leicht haben, wenn Fenster gekippt und nicht geschlossen sind. | NDR Schleswig-Holstein 06.07.2022 08:30 Uhr

Fohlenchampionat in Klein Offenseth

Zahlreiche Züchter und Pferdefans sind heute in Klein Offenseth (Kreis Pinneberg). Die Hengststation Maas J. Hell richtet das jährliche Fohlenchampionat aus. Die Besitzer der besten Tiere bekommen Sachpreise. Gleichzeitig werden die jungen Stuten und Hengste am Nachmittag registriert und präsentiert. Der Zuchtberater der Station informiert außerdem darüber, nach welchen Punkten die Fohlen beurteilt werden. | NDR Schleswig-Holstein 06.07.2022 08:30 Uhr

Verkehrsminister Madsen will neue Trasse für Marschbahn

Schleswig-Holsteins neuer Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) will die Marschbahnstrecke zwischen Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Itzehoe (Kreis Steinburg) neu bauen lassen. Das berichtet der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag. Demnach soll die Strecke parallel zur A 23 verlaufen und die Orte Horst und Itzehoe auf kurzem Weg miteinander verbinden. Hintergrund ist das geplante Werk des schwedischen Batterieherstellers Northvolt bei Heide. Die Schweden gehen davon aus, dass viele der voraussichtlich 3.000 Beschäftigten in Hamburg wohnen und pendeln werden. Außerdem will Madsen die Marschbahnstrecke komplett elektrifizieren. | NDR Schleswig-Holstein 06.07.2022 06:30 Uhr

Fachkräftemangel in vielen Branchen in Südholstein

Es fehlen Fachkräfte, das gilt für das Handwerk, die Gastronomie, Schulen und viele weitere Branchen. Beispielsweise auch für die Verwaltungen in den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn. Stellen bleiben oft lange unbesetzt. Stabsleiterin Larissa Bebensee vom Kreis Stormarn sagt, dass man bereits vor zehn Jahren erste Schritte gemacht hätte, um das Problem zu lösen. "Was wir feststellen ist, wir haben zwei Elemente, die zugleich aufeinanderstoßen. Das eine ist, dass uns die geburtenstarken Jahrgänge verlassen, also in den Ruhestand gehen. Der andere Aspekt ist, es sind deutlich weniger Menschen, die auf den Arbeitsmarkt strömen. Das sind jetzt zwei Entwicklungen, die einen großen Teil des Problems ausmachen." Bebensee sagt auch, dass die Verwaltungen oft mit höheren Gehältern in der Wirtschaft konkurrieren. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2022 16:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.07.2022 | 09:00 Uhr