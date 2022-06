Stand: 08.06.2022 10:27 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Hausmüllanalyse im Kreis Stormarn

Bis zum 24. Juni wird stichprobenartig im Kreis Stormarn der Hausmüll analysiert. Dafür müssen Haushalte im Kreis den Abfallbehälter zum gewohnten Termin zur Abfuhr bereitstellen. Anstelle des Entsorgungsfahrzeugs entleere ein spezieller Trupp die Abfallbehälter, um sie dann an anderer Stelle genau zu analysieren, so die Abfallwirtschaft Südholstein (AWSH). Die Analyse gibt unter anderem Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil von Wertstoffen im Restmüll ist - dieser ist laut AWSH immer noch zu hoch. | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2022 08:30 Uhr

Beidseitige Vollsperrung auf der A21

Die A21 muss heute zwischen den Anschlussstellen Leezen und Bad Segeberg-Süd für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Zwischen 10 und 14 Uhr wird im Baustellenbereich die gelbe Fahrbahnmarkierung erneuert, wie die Autobahn GmbH mitteilt. Umleitungen sind ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2022 08:30 Uhr

Drei Südholsteiner mit Sportverdienstnadel ausgezeichnet

Am Dienstag wurden 13 Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner mit der Sportverdienstnadel vom Innenministerium geehrt. Unter den Ausgezeichneten für herausragendes ehrenamtliches Engagement im Sport sind auch drei Menschen aus Südholstein: Thomas Boll aus Bad Bramstedt (Kreis Segeberg), ehrenamtlich in verschiedenen Funktionen vor allem im Bereich Faust-Ball tätig. Herbert Offermanns aus Wedel (Kreis Pinneberg), seit 1955 Mitglied beim TSV Wedel und dort in der Boxsparte aktiv. Und Michael-Angelo Harder aus Lütjensee (Kreis Stormarn), der Jugendliche für das Ehrenamt begeistet. | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2022 08:30 Uhr

Wieder mehr Flugzeuge über Südholstein

In den kommenden Tagen werden wieder mehr Flugzeuge über Südholstein zu sehen sein. Zum einen wird wegen Landebahn-Wartungen am Hamburger Flughafen von Mittwoch an bis zum 15. Juni vermehrt über Norderstedt geflogen. Zum anderen steigt auch das Passagieraufkommen am Hamburg Airport weiter an. Wie der Flughafen mitteilte, nutzten im März rund 680.000 Menschen den Flughafen, im Mai stieg das Aufkommen dann nochmals: 1,1 Millionen Menschen kamen an oder flogen ab. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2022 16:30 Uhr

