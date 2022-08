Stand: 17.08.2022 12:04 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Energiekrise: In Lübecks Bädern wird's kälter

In Lübeck haben sich in einer nicht-öffentlichen Sitzung gestern die Stadt und die Lübecker Stadtwerke damit auseinandergesetzt, wie Energie gespart werden kann. Es gibt verschiedene Maßnahmen, die eintreten sollen, heißt es von Bürgermeister Lindenau. Bei den Schwimmbädern sollen zum Beispiel die Warmbadetage abgeschafft werden und in den Freibädern werde die Saison nicht verlängert. Auch die Wassertemperatur solle um zwei Grad abgesenkt werden. In Schulen, Kitas und Büros werde dann zum Beispiel auf maximal 20 Grad geheizt, in Waschräumen auf 24 Grad. Die Außenbeleuchtung von Kirchen, dem Rathaus und Museen solle abgeschaltet werden. Das gelte auch für das Holstentor mit den LED-Strahlern, obwohl Lindenau diese symbolischen Maßnahmen erst abgelehnt hatte. Die Stadtwerke Lübeck rechnen außerdem mit Preissteigerungen beim Gas von einem Drittel der jetzigen Preise und mehr. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2022 08:30 Uhr

Geesthacht diskutiert über steigende Gaspreise

Auch in Geesthacht im Kreis Herzogtum Lauenburg wird über die steigenden Gaspreise diskutiert. Nach Angaben der Stadtsprecherin gibt es beispielsweise Überlegungen, Energie im Rathaus und in den städtischen Außenstellen einzusparen, über konkrete Maßnahmen wurde noch nicht entschieden. Bei der Straßenbeleuchtung wird dafür seit Kurzem schon Energie gespart: Die Leuchten werden 15 Minuten später ein- und 15 Minuten früher ausgeschaltet. Die Stadt spart dadurch im Bereich Straßenbeleuchtung 3,1 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2022 08:30 Uhr

Neue Seebrücken für Scharbeutz und Haffkrug

Neues Leben für alte Seebrücken aus Scharbeutz und Haffkrug. Nach rund 40 Jahren bekommen die Ostseebäder Scharbeutz und Haffkrug neue Seebrücken. Um die Geschichten und Erinnerungen der alten Brücken weiterleben zu lassen, wurde beim Abbau das Holz nicht entsorgt, sondern eine Firma hat daraus nachhaltige, maritime Upcycling-Produkte gefertigt. Die sind online und vor Ort in der Tourist-Info Scharbeutz erhältlich. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Laut Landesmeldestelle hat die Stadt Lübeck eine Sieben-Tage-Inzidenz von 514,6 (Stand 16.08.). Der Kreis Ostholstein meldet einen Wert von 471,7 und der Kreis Herzogtum Lauenburg 316,7. Die landesweite Inzidenz liegt bei 403,1 NDR Schleswig-Holstein 17.08.2022 08:30 Uhr

