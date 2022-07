Stand: 19.07.2022 09:48 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

A20: Prozess nach tödlichem Unfall beginnt

Nach einem tödlichen Unfall auf der A20 im Kreis Stormarn beginnt gegen den mutmaßlichen Verursacher heute der Prozess am Amtsgericht Lübeck. Der Angeklagte soll im Juni 2018 mit seinem Lkw eine Sperrung der rechten Fahrbahn übersehen haben und ungebremst auf einen Baustellen-Transporter gefahren sein. Dieser geriet in Brand. Ein Insasse zog sich daraufhin so schwere Verbrennungen zu, dass er noch am Unfalltag starb. Laut Staatsanwaltschaft wird dem Angeklagten fahrlässige Tötung vorgeworfen. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2022 08:30 Uhr

Im Kreis Herzogtum Lauenburg wird es am wärmsten

Von allen Kreisen in Schleswig-Holstein wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes im Kreis Herzogtum Lauenburg mit bis zu 32 Grad am wärmsten. Laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie gibt es in den Ostseebädern Scharbeutz, Timmendorfer Strand und Haffkrug in Ostholstein Temperaturen bis 26 Grad an Land und Wassertemperaturen von 19 bis 20 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2022 08:30 Uhr

Travemünder Woche Programm wird vorgestellt

Nach einem Jahr Zwangspause und einem Jahr mit stark eingeschränktem Programm soll es 2022 wieder eine vollständige Travemünder Woche geben. Heute Mittag wird das Programm der diesjährigen Segelsportveranstaltung bekannt gegeben, die am Freitag eröffnet wird. Ersten Angaben zufolge werden 550 Boote und 1.400 Segler in 22 Segelwettbewerben starten. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Laut Landesmeldestelle hat die Stadt Lübeck eine Sieben-Tage-Inzidenz von 773,5 (Stand 18.07.). Der Kreis Ostholstein meldet einen Wert von 693 und der Kreis Herzogtum Lauenburg 670,8. Die landesweite Inzidenz liegt bei 643,6. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2022 08:30 Uhr

