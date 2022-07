Stand: 15.07.2022 09:38 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Behörden müssen Lebensmittelkontrollen transparent machen

Behörden im Land müssen Ergebnisse von Lebensmittelkontrollen öffentlich herausgeben. Das hat gestern das Verwaltungsgericht in Schleswig entschieden. Die Verbraucherorganisation foodwatch hatte exemplarisch Klage gegen den Kreis Ostholstein eingereicht. Im konkreten Fall ging es um eine Lebensmittelkontrolle in einem Hotel an der Ostsee. Das Ergebnis rückten die Behörden nicht heraus, obwohl eine Internetplattform das zuvor beantragt hat. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2022 06:00 Uhr

Prozess gegen Nommensen geht heute weiter

Heute werden im Prozess gegen den ehemaligen Polizeigewerkschafter Thomas Nommensen keine Zeugen geladen. Verhandelt werden die Anklagen der Staatsanwaltschaft mit insgesamt 16 Tatvorwürfen. Der Angeklagte soll in strafbarer Weise Informationen an einen Polizeireporter einer Regionalzeitung weitergegeben und damit gegen seine Verschwiegenheitspflicht als Polizeibeamter, als Mitglied des Hauptpersonalrats der Landespolizei und als Verantwortlicher einer Polizeigewerkschaft verstoßen haben. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2022 08:30 Uhr

ADAC warnt vor Staus und Straßensperrungen in Lübeck

Der ADAC warnt vor Staus an diesem Wochenende, vor allem auf der A1 Richtung Fehmarn und Ostseeküste. Doch auch in Lübeck gibt es Verkehrsprobleme: Am Wochenende sind einige Straßen rund um das Lübecker Holstentor gesperrt. Nach Angaben der Hansestadt Lübeck werden heute Abend um 19 Uhr die Puppenbrücke und die Holstentorbrücke voll gesperrt. Die Willy-Brandt-Allee, die Possehlstraße und die Wallstraße werden im Kreuzungsbereich mit dem Holstentorplatz zu Sackgassen. Entsprechende Umleitungen werden ausgeschildert. Fußgänger und Radfahrer können den Bereich laut Stadt passieren, auch die Linienbusse werden durch den Baustellenbereich geleitet. Die Sperrung wird voraussichtlich bis kommenden Montag andauern, heißt es von der Hansestadt. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Laut Landesmeldestelle hat die Stadt Lübeck eine Sieben-Tage-Inzidenz von 789,3 (Stand 14.07.). Der Kreis Ostholstein meldet einen Wert von 703,4 und der Kreis Herzogtum Lauenburg 704,1. Die landesweite Inzidenz liegt bei 681,3. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2022 08:30 Uhr

