Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Lübeck: Ermittlungen nach Leichenfund laufen

Nach dem Leichenfund in einer Lübecker Wohnung laufen die Ermittlungen. Der Lebensgefährte der Verstorbenen ist gestern dem Haftrichter vorgeführt worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat der Beschuldigte 41-jährige bislang geschwiegen. Noch ist unklar, was sich genau in der Wohnung im Stadtteil St. Lorenz Nord abgespielt hat. Die Ermittler vermuten aufgrund der Gesamtumstände, dass der Tatverdächtige seine 29-jährige Lebensgefährtin in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag getötet hat. Zum möglichen Motiv ist bisher nichts bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2022 08:30 Uhr

Streitigkeiten in einem Hochhaus in Lübeck-Buntekuh

Lautstarke Streitigkeiten gab es am Mittwoch in einem Hochhaus in Lübeck-Buntekuh, zu denen die Polizei gerufen wurde. Beim Betreten der Wohnung griff der Mieter die Beamten an, dabei kam es zu Auseinandersetzungen, zwei Beamte wurden dabei leicht verletzt. In der Wohnung befanden sich auch die Kinder des Mannes sowie seine Ehefrau. Sie hatte eine Platzwunde am Kopf. Gegen den Familienvater wird jetzt unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt. Er darf laut Polizei für einen Monat die Wohnung nicht betreten und sich seiner Familie nicht nähern. | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2022 08:30 Uhr

Eutiner Festspiele legen Pause ein

Die Eutiner Festspiele müssen am kommenden Wochenende wegen einer Messe auf dem Gelände eine Pause einlegen. Dafür laden die Theatermacher alle Interessierten ein, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, zum Beispiel in den Fundus, ins Kulissenlager und in den Backstage-Bereich hinter der Seebühne. Zum Programm gehören auch Kurzbesuche bei den Opernproben. Die Führungen finden Sonnabend von 14 bis 18 Uhr statt. | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Laut Landesmeldestelle hat die Stadt Lübeck eine Sieben-Tage-Inzidenz von 809,6 (Stand 13.07.). Der Kreis Ostholstein meldet einen Wert von 684,6 und der Kreis Herzogtum Lauenburg 649,8. Die landesweite Inzidenz liegt bei 672,8. | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2022 08:30 Uhr

