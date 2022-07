Stand: 04.07.2022 10:59 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Zwei Festivals in der Region gestartet

Gleich zwei nahmhafte Festivals sind am Wochenende bei uns in der Region gestartet. In Ostholstein hat mit der Premiere des Musicals "Ein Käfig voller Narren" die 71. Spielzeit der Eutiner Festspiele begonnen. Neben "Madame Butterfly" von Puccini stehen dieses Jahr wieder Sonderkonzerte, unter anderem mit Till Brönner und Ulrich Turkur auf dem Plan. Mit dem erstem "Musikfest auf dem Lande" auf Gut Hasselburg und zwei Eröffnungskonzerten in der Lübecker MuK ist auch das Schleswig-Holstein Musik Festival 2022 eröffnet worden. Das Konzert mit dem NDR Elbphilharmonieorchester mit Alan Gilbert am Pult und Igor Levit am Klavier wurde auf 3sat und NDR Kultur übertragen, der NDR ist Medienpartner des Festivals. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2022 08:30 Uhr

Viele Baustellen in der Region

In der Region gibt es aktuell sehr viele Baustellen. Im Lauenburgischen ist seit gestern Abend die B404 bei Schwarzenbek voll gesperrt. Hintergrund sind Bauarbeiten an der B209, die an die B404 anknüpft. Auch die Wehrbrücke bei Geesthacht ist von heute an für den Autoverkehr voll gesperrt. Bisher war sie nur für Lkw gesperrt. In Lübeck ist ab heute die B207 zwischen der Anschlussstelle A20 Lübeck-Süd und der B207 Anschlussstelle Blankensee bis Mitte Juli gesperrt. Das Gleiche gilt für die A1 in Ostholstein. Auf- und Ausfahrt Eutin in Richtung Süden sind gesperrt. Grund sind hier Sanierungsarbeiten zwischen Neustadt und Pansdorf. Für alle Sperrungen gibt es Umleitungen. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2022 08:30 Uhr

Dachstuhl in Malente abgebrannt

In Malente im Kreis Ostholstein ist am frühen Morgen der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand geraten. Nach Angaben der Feuerwehr wurde sie von den Nachbarn alarmiert, die das im Haus lebende Ehepaar weckten. Fast 70 Rettungskräfte sind noch immer mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die genaue Brandursache ist noch nicht klar, verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2022 08:30 Uhr

