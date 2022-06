Stand: 13.06.2022 09:52 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Volle Züge zwischen Hamburg und Travemünde

Auch am Sonntag hat es wieder volle Züge in der Region Lübeck gegeben. Besonders der Regionalzug von Hamburg über Lübeck nach Travemünde hatte bei schönem Wetter laut eines Bahnsprechers eine besonders hohe Auslastung. Ein möglicher Grund sei das Neun-Euro-Ticket. Wie die Bahn weiter mitteilte, sei der Zugverkehr trotzdem planmäßig verlaufen. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2022 06:30 Uhr

Lübeck: Hansekulturfestival hat "alles richtig gemacht"

Das Hansekulturfestival in Lübeck ist gestern zu Ende gegangen. 280.000 Zuschauer besuchten die rund 300 Einzelveranstaltungen. Christian Martin Lukas, Geschäftsführer der Lübeck und Travemünde Marketing GmbH, zog ein positives Fazit: "Ich kann nur so viel sagen, es wurde sehr viel getanzt, sehr viel gelacht, sich sehr viel gefreut, viel umarmt. Wir haben alle alles richtig gemacht und haben einfach eine wirklich gute Zeit genossen. Das ist glaub ich das beste Fazit, dass man ziehen kann." | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2022 06:30 Uhr

Silobrand auf Fehmarn: Weiterhin Explosionsgefahr

Von einem Silo im Hafen von Burgstaaken auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) geht nach einem Schwelbrand weiterhin Explosionsgefahr aus. Nach Angaben der Rettungsleitstelle werden sich am Vormittag Fachleute dazu beraten, wie weiter vorgegangen wird. Im Moment ist der Bereich rund um das Silo abgesperrt - die Besatzung eines Löschfahrzeuges sorgt dafür, dass keiner dem Silo zu nahe kommt. Der Brand war am Donnerstag in dem Silo ausgebrochen. Da Glutnester laut Feuerwehr nicht direkt, sondern nur mit Stickstoff gelöscht werden können, vergehen oft Tage oder Wochen, bis die Gefahr gebannt ist. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2022 06:00 Uhr

