Stand: 01.06.2022 09:26 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Fehmarnsundbrücke: Bürgermeister schreiben Brandbrief

Wegen der Baustelle auf der Fehmarnsundbrücke haben die Bürgermeister von Fehmarn und Großenbrode (Kreis Ostholstein) einen Brandbrief an Landes- und Bundesregierung geschrieben. Die Brücke wird gerade von der Deutschen Bahn saniert, deshalb gilt dort eine Geschwindigkeitsbegrenzung von zehn Kilometer pro Stunde. Das sorgte am Himmelfahrtswochenende für kilometerlange Rückstaus. Die beiden Bürgermeister fordern in dem Brandbrief, dass Land und Bund jetzt auf die Bahn einwirken sollen, damit die Baustelle mit Blick auf das Pfingstwochenende und die Sommerferien an den Verkehr angepasst wird. Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) zeigte sich verwundert über die späte Beschwerde und sagte, eine mögliche Entschärfung sei Sache der Bahn. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2022 08:30 Uhr

Sehr gute Wasserqualität um Lübeck

Am Mittwoch beginnt in Schleswig-Holstein offiziell die Badesaison. Deshalb haben die Gesundheitsbehörden die Badegewässerqualität untersucht. In Travemünde und entlang der Lübecker Bucht, also zum Beispiel in Scharbeutz und Timmendorfer Strand ist diese sehr gut. Für die Lübecker Bäder sollen die Ergebnisse zeitnah veröffentlicht werden. Im vergangenen Jahr erhielten fast 90 Prozent aller Badegewässer in Schleswig-Holstein die Bestnote "ausgezeichnet". Des Weiteren erhielten sechs Prozent ein "gut" und drei Prozent ein "befriedigend". | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2022 08:30 Uhr

Auto prallt gegen Hauswand

In Stockelsdorf (Ostholstein) hat am Dienstagabend ein Autofahrer aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto schrammte nach Angaben der Polizei ein Restaurant und schleuderte dann gegen eine Hauswand. Der Mann musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2022 08:30 Uhr

Markierungsarbeiten in Lübeck

Autofahrer in Lübeck brauchen heute Geduld: Zwischen 9 Uhr und 15 Uhr muss die Anschlussstelle der A1 Lübeck-Zentrum Richtung Hamburg gesperrt werden. Das hat die Autobahn GmbH des Bundes mitgeteilt. Grund für die Sperrung sind Markierungsarbeiten. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2022 16:30 Uhr

Corona-Inzidenzen gesunken

Nach Angaben der Landesmeldestelle hat die Stadt Lübeck mit Stand 31.5. eine Inzidenz von 378,5. Ostholstein kommt auf 341,0 und der Kreis Herzogtum Lauenburg auf 258,1. Landesweit liegt die Inzidenz bei 358,1.

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Archiv 4 Min Nachrichten 10:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.06.2022 | 08:30 Uhr