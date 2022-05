Stand: 31.05.2022 09:58 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Sehr gute Wasserqualität um Lübeck

Morgen beginnt in Schleswig-Holstein offiziell die Badesaison. Deshalb haben die Gesundheitsbehörden die Badegewässerqualität untersucht. In Travemünde und entlang der Lübecker Bucht, also zum Beispiel in Scharbeutz und Timmendorfer Strand ist diese sehr gut. Für die Lübecker Bäder sollen die Ergebnisse zeitnah veröffentlicht werden. Im vergangenen Jahr erhielten fast 90 Prozent aller Badegewässer in Schleswig-Holstein die Bestnote

"ausgezeichnet". Des Weiteren erhielten sechs Prozent ein "gut" und drei Prozent ein "befriedigend". | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2022 08:30 Uhr

Mensch stirbt nach Unfall in Lübeck

Bei einem schweren Verkehrsunfall am späten Montagabend in Lübeck ist ein Mensch gestorben, drei weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei prallten auf einer Kreuzung bei der Fackenburger Allee aus noch nicht geklärter Ursache zwei Autos zusammen. Einige der Fahrzeuginsassen sollen jung gewesen sein, hieß es. Das genaue Alter ist aber noch nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2022 08:30 Uhr

Thomas-Mann-Preis verliehen

Der österreichische Schriftsteller Norbert Gstrein erhält heute den Thomas-Mann-Preis 2021. Er ist mit 25.000 Euro dotiert. Gstrein sei einer der virtuosesten deutschsprachigen Erzähler der Gegenwart, begründete die Jury ihre Entscheidung. Er habe zahlreiche Romane, Erzählungen und Essays vorgelegt, zuletzt den Roman "Der zweite Jakob" aus dem vergangenen Jahr. Der Thomas-Mann-Preis der Hansestadt Lübeck und der Bayerischen Akademie der Schönen Künste wird seit 2010 im jährlichen Wechsel in Lübeck und München verliehen. Eigentlich sollte die Verleihung im Dezember stattfinden, musste Corona-bedingt aber verschoben werden. Heute findet sie in München in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste statt. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2022 08:30 Uhr

Corona-Inzidenzen gesunken

Nach Angaben der Landesmeldestelle hat die Stadt Lübeck mit Stand 30.5. eine Inzidenz von 330,8 - am Freitag lag der Wert noch bei 354,0. Ostholstein kommt auf 307,2 (am 27.5.: 278,4) und der Kreis Herzogtum Lauenburg auf 243,5 (am 27.5.: 276,7). Landesweit liegt die Inzidenz bei 326,7.

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Archiv 4 Min Nachrichten 09:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.05.2022 | 16:30 Uhr