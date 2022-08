Stand: 17.08.2022 10:01 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Flensburg: Betrüger klingeln an Haustüren

Die Stadtwerke Flensburg warnen vor Betrügern, die sich als Stadtwerkemitarbeiter ausgeben. Aktuell meldeten sich bei den Stadtwerken Flensburg vermehrt verunsicherte Kunden, die solche Vorfälle beschrieben, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Demnach melden sich derzeit Menschen aus dem Stadtgebiet, nachdem sie an der Haustür neue Stromlieferverträge aufgrund von angeblichen Preiserhöhungen unterschreiben sollten. Die Stadtwerke Flensburg raten dringend dazu, bei Haustürbesuchen genau zu prüfen, ob es sich tatsächlich um Beschäftigte der Stadtwerke handelt. Diese könnten sich immer entsprechend ausweisen. Wichtig sei zudem, keine übereilten Entscheidungen zu treffen und vermeintliche Vertragsunterlagen sorgfältig zu lesen. Zudem sollten keine Daten wie Kundennummer, Bankverbindung oder eine Abrechnung gezeigt oder herausgegeben werden. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2022 12:00 Uhr

Gaspreise: Flensburger Baugenossenschaft erhöht Vorauszahlungen

Die Gasumlage sorgt seit Anfang der Woche für viele Diskussionen, denn die gestiegenen Marktpreise machen vermutlich bald ein Vielfaches an Mehrkosten aus. Da können schnell mehrere Tausend Euro für Heizkosten fällig werden. In Flensburg ist der Selbsthilfe-Bauverein mit rund 7.500 Wohnungen der größte Vermieter der Stadt. Die Genossenschaft hat bereits reagiert und alle Vorauszahlungen im Bereich der Heizkosten um 25 Prozent angehoben. Durch die vorausschauende Anpassung erhofft sich der Verein, den Mietern hohe Nachzahlungen als Einmalzahlungen Mitte kommenden Jahres zu ersparen. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2022 08:30 Uhr

Bürgermeister von Norderfriedrichskoog vor Gericht

Vor dem Amtsgericht Husum hat am Dienstag der Prozess gegen den Landwirt und Bürgermeister von Norderfriedrichskoog (Kreis Nordfriesland) Jan-Henning Dircks begonnen. Die Staatsanwaltschaft Flensburg wirft ihm vor, in einem Facebook-Video öffentlich zu Straftaten aufgerufen zu haben. Hintergrund ist eine Protestaktion von Tierschützern im November 2020, die den Schlachthof Kellinghusen blockierten. Nach Angaben des Verteidigers war das Video nicht für Facebook gedacht, nur für eine interne Whatsapp-Gruppe von Landwirten. Das Urteil soll Mitte September fallen. Ob der Bürgermeister im Amt bleiben kann, will die Kommunalaufsicht des Kreises anschließend entscheiden. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2022 08:30 Uhr

Gewitter erwartet

In Nordfriesland stiegen die Temperaturen heute auf 27 Grad. Zum Nachmittag kommen Wolken von der Nordsee und bringen teils Regen und Gewitter mit. In der kommenden Nacht sinken die Temperaturen in Schleswig-Holstein auf 16 bis 19 Grad bei Schauern und Gewittern. Morgen lockert es zunächst wieder auf, im Verlauf des Tages gibt es aber erneut Gewitter. Gebietsweise kommt es zu starken Gewittern mit Unwettergefahr. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 16.08.) liegt die Corona-Inzidenz in der Stadt Flensburg bei 473,0. Für den Kreis Schleswig-Flensburg wurde eine Inzidenz von 491,2 gemeldet, der Kreis Nordfriesland meldet eine Inzidenz von 470,9. Die landesweite Inzidenz hat mit 403,1 zum ersten Mal seit rund zweieinhalb Wochen wieder einen Wert über 400 erreicht. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2022 08:30 Uhr

