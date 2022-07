Stand: 18.07.2022 09:15 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Zwei Demonstrationen auf Sylt geplant

20.000 Gänse und Hähnchen sind in Markerup (Kreis Schleswig-Flensburg) wegen der Geflügelpest zum Opfer gefallen. 2.000 waren bereits am Donnerstag verendet, alle weiteren wurden vor Ort mit Gas gekeult und dann in Jagel entsorgt. Nun hat der Kreis eine Schutzzone mit einem Radius von drei Kilometern eingerichtet, sowie eine Überwachungszone, die von Flensburg bis Steinbergkirche und Mittelangeln reicht. 300 meist kleinere Haltungen sind betroffen, aber auch ein größerer Freilandbetrieb in Oxbüll. Zunächst war nur von einem Transportverbot für Geflügel die Rede. Dann verhängte Kreisveterinär Volker Jaritz am Wochenende aber auch eine Stallpflicht. Alternativ sind spezielle Netze und Gitter erlaubt. In frühestens vier Wochen werden Schutz- und Überwachungszone aufgehoben, wenn keine neuen Infektionen nachgewiesen werden. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2022 08:30 Uhr

Bob Dylan kommt nach Flensburg

Literaturnobelpreisträger und Songwriter-Legende Bob Dylan wird am 2. Oktober ein Konzert in Flensburg spielen. Start seiner Europa-Tournee im Herbst ist in Skandinavien. In Deutschland sind dann weitere Konzerte in Magdeburg, Berlin und Krefeld geplant. Am Mittwoch beginnt der reguläre Vorverkauf. Bereits 2014 war Bob Dylan in der Flens-Arena zu Gast. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2022 08:30 Uhr

