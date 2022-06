Stand: 08.06.2022 11:09 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Engagierte Sportler aus der Region mit Sportverdienstnadel geehrt

Am Dienstag wurden drei Menschen aus der Region für ihr Engagement im Sport geehrt: Christine Dreier aus Wees (Kreis Schleswig-Flensburg), Annelie Hauschildt von Wyk auf Föhr (Kreis Nordfriesland) und Horst-Erich Menzel haben die Sportverdienstnadel erhalten. Christine Dreier hat im Leichtathletikclub Flensburg-Weiche unter anderem 450 Jugendliche zu Trainingsassistenten ausgebildet. Annelie Hauschild wurde als Urgestein des Frauenfußballs auf Föhr für ihr jahrzehntelanges Engagement ausgezeichnet. Horst-Erich Menzel erhielt die Sportverdienstnadel für 28 Jahre Trainertätigkeit in der Leichtathletik des TSV Glücksburg. Insgesamt erhielten 13 Schleswig-Holsterinnen und Schleswig-Holsteiner die Ehrennadel. | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2022 08:30 Uhr

Husum: Neuer Campingplatzbetreiber für Schobüll

Es gibt einen neuen Betreiber für den Campingplatz Schobüll im Kreis Nordfriesland. Das hat die Stadt Husum mitgeteilt. Den Zuschlag hat ein Familienunternehmen aus Bad Bodenteich in der Lüneburger Heide erhalten. Die Werkhaus GmbH will nach eigenen Angaben auf dem Gelände bis zum Jahr 2024 ein nachhaltiges Naturdorf mit bis zu 140 Übernachtungsmöglichkeiten bauen. Für ihr Dorf in Hitzacker hat die Firma nach eigenen Angaben den ersten Platz beim Deutschen Tourismuspreis 2021 erhalten. Husums Bürgermeister Uwe Schmitz (CDU) zeigte sich zufrieden: der nachhaltige Ansatz des Naturdorfs passe in den sensiblen Landschaftsbereich und zu Husum. Mit dem Naturdorf habe man ein Alleinstellungsmerkmal, so Schmitz weiter. | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2022 08:30 Uhr

Schwerer Unfall mit Rollerfahrer bei Handewitt

Bei Handewitt (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am späten Dienstagnachmittag ein Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der 38-Jährige parallel zur B200 auf dem Radweg Richtung Flensburg unterwegs. An der Kreuzung Haurup-Hoffnung ignorierte der Rollerfahrer offenbar eine rote Ampel und prallte mit einem Autofahrer zusammen. Dieser wurde leicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2022 07:00 Uhr

