Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Sylt: Bilanz des Pfingstwochenendes

Der befürchtete Ausnahmezustand im Zusammenhang mit dem Neun-Euro-Ticket ist über Pfingsten auf Sylt (Kreis Nordfriesland) ausgeblieben. Die Insel war - wie auch schon in der Zeit vor Corona - über das lange Wochenende sehr voll. Insgesamt seien etwa 150 Punks angereist. Die Polizei berichtet von Einsätzen unter anderem wegen Ruhestörung und illegalem Campen. Bei einem Verkehrsunfall in Keitum starb ein junger Mann in der Nacht von Freitag auf Sonnabend. Außerdem gab es Alkoholkontrollen. Insgesamt war die Einsatzlage auf Sylt normal, so eine Polizeisprecherin. Kampens Tourismusdirektorin Birgit Friese sagte, es sei viel und fröhlich gefeiert worden. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2022 08:30 Uhr

Neun-Euro-Ticket: Kein Ansturm auf Amrum

Für die Nachbarinsel Amrum (Kreis Nordfriesland) zieht Tourismus-Chef Frank Timpe eine positive Pfingst-Bilanz. Das Wetter sei gut gewesen, die Stimmung auch. "Die Insel war nahezu ausgebucht," so der Amrumer Tourismus-Chef. Den vor allem medialen Rummel um das Neun-Euro-Ticket nimmt Timpe entspannt zur Kenntnis: "Dieser vermeintliche Hype um das Neun-Euro-Ticket ist auf Amrum nicht in der Form angekommen. Im Gegenteil, das lief bei uns relativ normal ab. Durchaus vergleichbar mit den vergangen Jahren."

Ähnlich sah es an der Ostsee aus. Vor allem die Campingplätze waren gut besucht. Max Triphaus, Chef der Ostseefjord Schlei GmbH, ist zufrieden: "Einige Gäste nutzen jetzt auch die kurze Woche, um aus dem Pfingstwochenende auch eine ganze Woche Urlaub zu machen." Jedoch sei das Interesse der Gäste am öffentlichen Nahverkehr gestiegen. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2022 08:30 Uhr

