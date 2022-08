Stand: 09.08.2022 10:41 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Mann bei Tauchunfall im Plöner See gestorben

Ein 57-jähriger Mann ist bei einem Tauchunfall im Plöner See ums Leben gekommen. Wie die Freiwillige Feuerwehr mitteilte, ist er am Sonntag zusammen mit einem Partner in der Nähe des ehemaligen Sportheims Ascheberg zu einem Tauchgang gestartet. An der Abbruchkante vom Flachwasser in die tieferen Regionen verloren sich die beiden Taucher aus den Augen. Der überlebende Taucher habe zunächst mit seiner Restatemluft noch vergeblich versucht, seinen Tauchpartner zu finden. Rettungskräfte fanden den Toten dann mehrere Stunden später in etwa neun Meter Tiefe. Die Kriminalpolizei ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2022 08:30 Uhr

Tiertafel Kiel hat jede Menge zu tun

Die Tiertafel Kiel hat im Moment besonders viel zu tun. Nach Angaben des Vereins sorgen die steigende Inflation, die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie und der Krieg gegen die Ukraine dafür, dass viele Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner ihre Tiere nicht mehr versorgen können. Seit Beginn des Ukraine-Konfliktes hat sich die Situation nach Angaben der Vorstandsvorsitzenden noch einmal verschärft. Es kommen auch viele Geflüchtete, weil sie sich keine Grundausstattung für ihren Hund oder die Katze leisten können. Nach Zahlen der Tiertafel wurden dieses Jahr im Juli mehr als 1.250 Kilo Futter an Tierhalter übergeben. Zum Vergleich: Im Juli 2019 waren es rund 720 Kilo. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2022 08:30 Uhr

Kiel: Supermarkt fing Feuer

Im Kieler Stadtteil Mettenhof ist ein Supermarkt geräumt worden. Laut Feuerwehr war am Montagmittag schwarzer Qualm an der Rückseite des Gebäudes aufgestiegen - die Außenfassade war in Brand geraten. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, der Supermarkt wurde belüftet, verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2022 08:00 Uhr

Corona-Inzidenz

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter gesunken. Die sieben Tage Inzidenz liegt aktuell bei 357, vor einer Woche lag sie laut Meldestelle noch bei 400. Die niedrigste Inzidenz hat Kiel mit 239. Neumünster und die Kreise Plön und Rendsburg Eckernförde liegen auch allesamt unter dem Landesdurchschnitt. Die Inzidenz liefert allerdings kein vollständiges Bild der Infektionslage, unter anderem weil nur positive PCR-Tests in die Statistik aufgenommen werden. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2022 08:30 Uhr

