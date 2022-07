Stand: 15.07.2022 09:40 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Tornados aus Jagel ziehen um

Tornados aus Jagel werden aktuell zum Stützpunkt Hohn verlegt, weil die Start- und Landebahn beim Geschwader 51 "Immelmann" in Jagel saniert wird. Dazu wird dort auch der Strom kurzzeitig abgeschaltet. Die Umzügsflüge der Luftwaffe starten in den kommenden vierzehn Tagen täglich am Vormittag. Dadurch wird es im Raum Rendsburg etwas lauter. Geplant sind laut Bundeswehr etwa je vier bis fünf Landungen am Vormittag und am Nachmittag. Durch die aktuelle Lage rund um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine können die Trainingsflüge der Piloten nicht unterbrochen werden. Daher jetzt der Umzug. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2022 08:30 Uhr

Versteigerung der Stadt Eckernförde

Die Stadt Eckernförde will heute viele Dinge aus ihrem Fundbüro öffentlich versteigern. Ab 14 Uhr liegen die Fundsachen in der Eckernförde Stadthalle aus. Dazu gehören Kleidungsstücke, Schmuck und andere Sachen. Handys werden aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht verkauft. Ab 14.30 Uhr werden die Fahrräder auf dem Vorplatz der Halle versteigert, teilte die Stadt mit. Dazu gehören Mountainbikes, Herren- und Damenräder. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2022 08:30 Uhr

AKN: Zugausfälle ab Neumünster

Die AKN kämpft weiter mit Personalmangel, weil viele Zugführer wegen Krankheit ausfallen. Laut AKN sind heute morgen bereits Züge von Neumünster und auch Bad Bramstedt ausgefallen. Zwischen Neumünster und Hamburg-Eidelstedt fallen in den kommenden Tagen zahlreiche AKN-Züge aus. Grund seien zahlreiche krankheitsbedingte Personalausfälle und technische Probleme an Triebwagen, sagte Unternehmenssprecherin Maren Brandt NDR Schleswig-Holstein. Von Montag an soll bei der AKN wieder alles nach Plan laufen. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2022 08:30 Uhr

Corona-Inzidenz in Plön landesweit am höchsten

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 14.7.) liegt die Corona-Inzidenz in Plön bei 920,7, in Rendsburg-Eckernförde wurde eine Inzidenz von 807,1 gemeldet, für Kiel 528,7. Die landesweite Inzidenz liegt bei 681,3. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2022 08:30 Uhr

