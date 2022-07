Stand: 08.07.2022 08:46 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Mehr Ladestationen für Elektroautos

Die Zahl der öffentlichen Ladestationen für Elektroautos nimmt zu. Vor einem Kieler Einkaufszentrum nehmen die Stadtwerke Kiel und die Centerbetreiber heute beispielsweise eine neue Schnell-Ladestation für bis zu zwölf Fahrzeuge in Betrieb. Nach Angaben der Bundesnetzagentur gibt es in Kiel und Neumünster sowie in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde und Plön insgesamt rund 250 öffentliche Ladestationen. Die Tendenz ist klar steigend, die Verteilung hingegen ist sehr unterschiedlich: Alleine in Kiel und dem Umland gibt es mittlerweile rund 120 Stationen, in Plön gerade einmal drei. Gemessen an der Einwohnerzahl sind es besonders in Neumünster wenige, dort gibt es knapp 30 Ladepunkte für E-Autos. Nach Einschätzung des Automobilclubs Deutschlands müsste in Deutschland generell mehr Tempo beim Ausbau der E-Säulen gemacht werden - ab einem gewissen Punkt sei allerdings bisher auch nicht klar, ob die Energie-Infrastruktur das mitmache, so ein Sprecher. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2022 08:30 Uhr

Nord-Ostsee-Kanal: Tempolimit für große Schiffe wegen kaputter Böschung

Westlich von Rendsburg sind große Teile der Böschungen des Nord-Ostsee-Kanal (NOK) marode. Einige Uferbereiche drohen nach Angaben des zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts abzurutschen. Besonders schwere Schäden gebe es im westlichen Teil des Kanals zwischen Rendsburg und Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen). Als Folge gilt für Schiffe ab sieben Meter Tiefgang von Herbst an ein Tempolimit. Erste Stellen der Böschungen sollen ab Ende des Jahres ausgebessert werden. Was die Maßnahmen kosten, ist laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt noch nicht abzusehen. Es sei mit Verzögerungen weltweiter Lieferketten zu rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2022 08:30 Uhr

Touren in der Region auf Museumsschiff "Cap San Diego"

Im August fährt der Hamburger Traditionssegler "Cap San Diego" nach Angaben des Kiel-Marketings unter anderem durch den Nord-Ostsee-Kanal und von Kiel-Holtenau zum Rendsburger Kreishafen. Interessierte können die Fahrten direkt beim Kiel-Marketing buchen. Die "Cap San Diego" gilt als größtes, fahrtüchtiges Museumsschiff der Welt. Seinen festen Liegeplatz hat es an den Landungsbrücken in Hamburg. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2022 08:30 Uhr

Zeugen nach Unfallflucht in Schönkirchen gesucht

Nach einem Fahrradunfall mit Fahrerflucht am Mittwoch in Schönkirchen bei Kiel sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 50 Jahre alter Radfahrer ist beim Überqueren einer grünen Ampel in der Schönkirchener Straße, Höhe Oppendorfer Straße, von einem Auto angefahren worden. Er stürzte und wurde leicht verletzt. Die tatverdächtige Person fuhr nach Polizeiangaben eine schwarze Limousine aus Nordfriesland. Hinweise sollen der Polizei gemeldet werden. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2022 16:30 Uhr

Holstein Kiel verleiht Arslan an Dynamo Dresden

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat Mittelfeldspieler Ahmet Arslan bis zum Saisonende an den Drittligisten Dynamo Dresden ausgeliehen. Dort will der Rechtsfuß, den eine im Mai 2021 erlittene Kreuzbandverletzung lange aus der Bahn warf, zu alter Stärke zurückfinden. Der 28-Jährige steht seit Juli 2020 in Diensten der "Störche". In 25 Einsätzen gelangen ihm zwei Tore und zwei Vorlagen. Arslan besitzt bei den Norddeutschen noch einem Vertrag bis zum 30. Juni 2024. 2015 war er für den Hamburger SV zu einem Kurzeinsatz in der Bundesliga gekommen. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2022 15:40 Uhr

Corona-Inzidenz in Plön und Rendsburg-Eckernförde landesweit am höchsten

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 7.7.) liegt die Corona-Inzidenz in Plön bei 1.374,1, in Rendsburg-Eckernförde wurde eine Inzidenz von 1.250,8 gemeldet, für Kiel 875,6. Die landesweite Inzidenz liegt bei 922,1. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2022 08:30 Uhr

