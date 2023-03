Stand: 20.03.2023 10:06 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Unmut der Krabbenfischer in Büsum vor Agrarministerkonferenz

Die Agrarminister der Länder treffen sich ab Mittwoch zur Konferenz in Büsum (Kreis Dithmarschen). Während der Konferenz wollen die Krabbenfischer protestieren. Grund sind Pläne der EU: Diese möchte die grundberührende Fischerei im Nationalpark Wattenmeer innerhalb eines Jahres aus Naturschutzgründen verbieten. Die Krabbenfischer müssten dann nach eigenen Angaben ihr Geschäft komplett einstellen. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2023 08:30 Uhr

Mehrere brennende Autos in Itzehoe

In der vergangenen Nacht haben mehrere Autos in Itzehoe (Kreis Steinburg) gebrannt. Gegen 1 Uhr rückte die Feuerwehr zum Parkplatz an der Reichenstraße aus. Dort brannten nach Angaben der Leitstelle mehrere Fahrzeuge. Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde. Angaben zur Brandursache liegen noch nicht vor. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2023 08:30 Uhr

Chip-Hersteller Vishay in Itzehoe expandiert

Der Chip-Hersteller Vishay investiert 350 Millionen Euro für eine neue Chipfabrik an seinem Standort in Itzehoe (Kreis Steinburg). Dort sollen 150 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Bauarbeiten beginnen am Montag. Das amerikanische Unternehmen produziert Halbleiterbauteile für die Automobil-Industrie, insbesondere Chips für Motorsteuerungen. Der neue Teil der Fabrik soll 2026 produktionsbereit sein. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2023 08:30 Uhr

Erste Regasifizierung am LNG-Terminal in Brunsbüttel

Das LNG-Terminal in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ist aktuell noch in der Testphase. Heute soll zum ersten Mal eine kleine Menge Gas von der "Hoegh Gannet" in das Netz an Land eingespeist werden. Bis zum geplanten Start des Regelbetriebs Ende März werde die gesamte Anlage technisch abgenommen, teilte RWE mit. Danach soll kontinuierlich Gas vom Umwandlungsschiff in das Netz an Land fließen. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2023 08:30 Uhr

