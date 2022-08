Stand: 23.08.2022 09:16 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Zweite Stromautobahn von SH nach NRW kommt

Die zweite Stromautobahn von Schleswig-Holstein nach Nordrhein-Westfalenkommt. Grüner Strom soll von der Küste per Erdkabel über den sogenannten Korridor B nach Süden fließen. Die eine von zwei geplanten Trassen führt von Heide aus 440 Kilometer direkt in das Ruhrgebiet. Den Stand der Planungen stellte der Gesamtprojektleiter der Betreiberfirma, Arndt Feldmann, Montagabend in Heide (Kreis Dithmarschen) bei einer öffentlichen Veranstaltung im Stadttheater vor. In den kommenden Wochen sammelt die Betreiberfirma Amprion Reaktionen aus den Kommunen. Dann werden die Entwürfe für die neue Stromleitung überarbeitet. Voraussichtlich 2025 wird die Bundesnetzagentur über den genauen Verlauf von Korridor B entscheiden. Die Trasse soll vor allem Strom von Offshore-Windparks weitertransportieren, der in Schleswig-Holstein landet. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2022 08:30 Uhr

Seehundzählung im Wattenmeer

Der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein erforscht derzeit, wievieleSeehunde im Wattenmeer leben.. Die Experten der Husumer Firma Bioconsult (Kreis Nordfriesland) starteten am Wochenende vom Flughafen Schwesing bei Husum und flogen die gesamte schleswig-holsteinische Nordseeküste entlang - von der Elbemündung bis an die dänische Grenze. Von jedem Liegeplatz machen die Forscher Fotos aus 200 Metern Höhe. Die Fotos werden am Computer ausgewertet. Im vergangenen Jahr wurden 8.800 Tiere im Spätsommer gezählt. Die neuen Zahlen sollen in etwa vier Wochen vorliegen. Die Seehundzählung erfolgt jedes Jahr zweimal, einmal zur Wurfzeit im Juni und einmal nach dem Fellwechsel im August. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Aktuell liegt die Corona-Inzidenz (Stand 22.08.) im Kreis Dithmarschen bei 444,1, für den Kreis Nordfriesland wurde der Wert 316,9 gemeldet. Der Kreis Steinburg hat eine Inzidenz von 357,7. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt aktuell bei 312,9. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2022 08:30 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

