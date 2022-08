Stand: 16.08.2022 10:06 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

LNG-Terminal in Brunsbüttel vorgestellt

Am Dienstagabend hat in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) der Bauausschuss getagt. Wichtigster Tagesordnungspunkt: Die Vorstellung des schwimmenden Terminals für verflüssigtes Gas (LNG, Liquefied Natural Gas) im Elbehafen Brunsbüttel. Vertreter von RWE und von Gasunie, dem Betreiber der Gasleitungen, haben immerhin mehr als eine Stunde lang über die Planungen des LNG-Terminals gesprochen. Den Angaben zufolge steht der Zeitplan - bereits zum Jahreswechsel soll Gas durch die Leitungen fließen. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2022 08:30 Uhr

Husum: Verhandlung gegen Landwirt und Bürgermeister begonnen

Vor dem Amtsgericht in Husum ist am Dienstag die Verhandlung gegen den Bürgermeister von Norderfriedrichskoog (Kreis Nordfriesland) und Landwirt Jan-Henning Dircks gestartet. Er hatte wegen des Inhalts eines Facebook-Videos einen Strafbefehl über 1.500 Euro vom Amtsgericht erhalten. Der Landwirt soll andere Bauern via Facebook dazu aufgerufen haben, mit schwerem Werkzeug eine Demonstration in Kellinghusen zu beenden. Hintergrund war eine Protestaktion von Tierrechtlern, die sich im November 2020 unter anderem auf dem Gelände des Schlachthofs in Kellinghusen angekettet hatten. Die Staatsanwaltschaft sah in dem Video einen öffentlichen Aufruf zu Straftaten. Der Angeklagte sei während der Verhandlung zunächst ruhig und erst, anschließend emotional aufgewühlt gewesen. Der Prozess wird am 30. August fortgesetzt. Das Urteil wird für Mitte September erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2022 08:30 Uhr

Preise in Heide, Husum und Itzehoe werden steigen

Bisher haben die Stadtwerke Itzehoe, Heide und Husum ihre Gaspreise seit Beginn des Kriegs in der Ukraine nicht erhöht. Aber mittelfristig wird sich das wohl ändern. Die Ursachen dafür liegen nicht nur bei der am Montag beschlossenen Gasumlage. So geht der Geschäftsführer der Stadtwerke Heide, Stefan Veigo, davon aus, "dass aufgrund der derzeitigen Preise an der Börse und den Beschaffungspreisen, die wir sowohl im Strom- als auch im Gasbereich haben, ein enormer Anstieg zum ersten Januar erfolgen wird. Wir reden da tatsächlich von mindestens einer Verdoppelung der Preise, wie wir sie heute haben." | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Aktuell liegt die Corona-Inzidenz (Stand 16.08.) im Kreis Dithmarschen bei 506,8 - die zweithöchste im Land. Für den Kreis Nordfriesland wurde der Wert 470,9 gemeldet. Der Kreis Steinburg hat eine Inzidenz von 487,6. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt aktuell bei 401,3 und hat damit zum ersten Mal seit rund zweieinhalb Wochen wieder einen Wert über 400 erreicht. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2022 08:30 Uhr

