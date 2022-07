Stand: 19.07.2022 09:25 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Studie: Jugendgewalt in Heide hat mehrere Ursachen

Für die Jugendgewalt am Heider Südermarkt gibt es mehrere Ursachen. Das sind die Ergebnisse einer Studie des Vereins Kieler Anti-Gewalt und Sozial-Training (KAST). Danach wünschen sich die Jugendlichen eigene Treffpunkte in der Stadt und Gesprächspartnerinnen und -partner, denen sie ihre Bedürfnisse vortragen können. Nach Angaben des Vereins gibt es bereits Gesprächsangebote. Außerdem plant die Stadt mehr Plätze für Jugendliche und ein Antiaggressionstraining an den Schulen. Die Polizei gab bekannt, dass die Kriminalität in Heide in den vergangenen Wochen bereits deutlich zurückgegangen ist. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2022 08:30 Uhr

Meldorfer bauen Wärmespeicher

Um das Heizen ohne Erdgas zu ermöglichen, wird in Meldorf (Kreis Dithmarschen ) ein Wärmespeicher gebaut. Dafür wurde ein Erdbecken mit rund sieben Meter tiefe und einem Durchmesser von 126 Metern ausgehoben, dieses wird in den kommenden Wochen mit Isolierfolie ausgekleidet. Nach Angaben des Projektleiters wird der Speicher im Oktober mit Wasser gefüllt. Im Anschluss wird es mit Abwärme unter anderem aus der benachbarten Druckerei erhitzt. Pumpen sollen das warme Wasser in ein neues Rohrleitungssystem einspeisen, das gerade in Meldorf verlegt wird. Künftig sollen dann mehr als 50 Gebäude mit klimafreundlicher Fernwärme versorgt werden. Darunter auch Schulen, Sporthallen und das Landesmuseum. Die Stadt will so 90 Prozent des Treibhausgases CO2 einsparen. Es ist der erste Erdbeckenwärmespeicher in Deutschland. Vorbild sind ähnliche Anlagen in Dänemark. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2022 08:30 Uhr

Lkw mit Tierkadavern umgekippt

Am Montag ist ein mit Tierkadavern beladener Lkw bei Horst (Kreis Steinburg) von der Straße abgekommen. Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er war in Richtung Siethwende unterwegs, landete auf der Seite und blieb im Graben liegen. Verletzt wurde niemand. Ein Bergungsunternehmen hob den Lkw wieder auf die Straße. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Aktuell liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Dithmarschen bei 567,3. Für den Kreis Nordfriesland wurde der Wert 534,7 gemeldet. Der Kreis Steinburg hat eine Inzidenz von 658. Die landesweite Inzidenz liegt bei 643,6. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2022 08:30 Uhr

