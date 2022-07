Stand: 15.07.2022 09:20 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Weiterhin Probleme mit Hybrid-Fähren am Nord-Ostsee-Kanal

Bei der Hybrid-Fähre in Nobiskrug gibt es weiterhin Schwierigkeiten. Das Hauptproblem sind dabei die Verriegelungen an den Anlegern. Denn auch die Fährstellen müssen für die modernen Schiffe entsprechend umgebaut werden. Das Problem sei aber normal, so ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts (WSA), man habe mit der längeren Probezeit der Fährschiffe gerechnet. In Hohenhörn und Hochdonn (Kreis Dithmarschen) ist der Umbau bereits abgeschlossen, dort läuft der Betrieb. Die Fährstelle in Nobiskrug sollte eigentlich im Mai fertig sein, nun sollen laut WSA die Arbeiten in diesem Monat beendet werden. Die neuen Fähren sind schneller und umweltfreundlicher als die alten. Sie haben Elektroantriebe, die Dieselmotoren an Bord dienen nur dazu, die Akkus der Schiffe aufzuladen. Vom kommenden Jahr an sollen die Fähren dann an den Anlegern mit Landstrom aufgeladen werden. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2022 08:30 Uhr

Tennet-Suedlink-Querung

Netzbetreiber Tennet stellt heute Vormittag in Glückstadt die Planung für die Elbquerung des Suedlink-Stromkabels vor. Dabei werden laut einem Tennet-Sprecher die Planungsunterlagen an die zuständigen schleswig-holsteinischen Energiewendeminister Tobias Goldschmidt (Grüne) und Olaf Lies (SPD) aus Niedersachsen übergeben. Mit dem Erdkabel soll Windstrom aus dem Norden nach Süddeutschland transportiert werden. Konkret plant Tennet einen fünf Kilometer langen Kabeltunnel unter der Elbe bei Wewelsfleth (Kreis Steinburg). | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2022 08:30 Uhr

Das Wacken Open Air spielt im Tatort mit

Der NDR dreht in diesem Sommer auf dem Festival eine Folge des Kieler Tatorts. Kommissar Borowski alias Axel Milberg ermittelt in dem Fall "Borowski und das unschuldige Kind von Wacken". Dabei geht es um einen toten Säugling, der auf einem Parkplatz gefunden wird. Der Tatort soll noch bis zum 5. August in Schleswig-Holstein und Hamburg gedreht werden. Der Tatort aus Wacken wird dann im nächsten Jahr gesendet.

Außerdem: An der Autobahn 23 steht seit gestern ein großes braun-weißes Tourismus-Hinweisschild. An der Ausfahrt Schenefeld wird jetzt auf das weltweit größte Heavy Metal Festival hingewiesen. Das Wacken Open Air beginnt am 4. August, erwartet werden 85.000 Fans. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2022 08:30 Uhr

AKW Brunsbüttel: Reaktor-Technik wird unter Wasser zerlegt

Das AKW Brunsbüttel ist das erste der drei Atomkraftwerke in Schleswig-Holstein, bei dem mit dem Rückbau begonnen wurde. Bei dem Abbau sind erst die Brennelemente aus dem Meiler gebracht wurden, dann begannen die Arbeiten im Reaktordruckbehälter. Einzelne Teile der Reaktor-Technik müssen unter Wasser zerlegt werden, sagt Kraftwerksleiter Markus Willicks. Insgesamt 300.000 Tonnen Material müssen schrittweise abgebaut und abtransportiert werden. Dabei muss festgestellt werden, ob das Material noch radioaktiv belastet ist. In etwa 15 Jahren sollen die Arbeiten zum Rückbau abgeschlossen sein. Frühestens 2035 wird auf dem AKW-Gelände in Brunsbüttel wieder eine grüne Wiese zu sehen sein. | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2022 16:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 14.07.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Dithmarschen bei 568,8. Für den Kreis Nordfriesland wurde der Wert 589,0 gemeldet. Der Kreis Steinburg hat eine Inzidenz von 591,5. Die landesweite Inzidenz liegt bei 681,3. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.07.2022 | 08:30 Uhr