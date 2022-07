Stand: 13.07.2022 10:19 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Kreise schließen Sammelunterkünfte

Die Zahl der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die in den Kreisen Dithmarschen und Steinburg ankommen, nimmt weiter ab. Der Kreis Dithmarschen hat deswegen bereits in der vergangenen Woche die ehemalige Kaserne in Albersdorf geschlossen. Laut einer Kreissprecherin werden Geflüchtete jetzt bereits in Einzel-Unterkünften untergebracht. Die Gemeinden im Kreisgebiet stellen dafür Wohnungen bereit. Derzeit sind laut Kreisverwaltung 1.013 Flüchtlinge aus der Ukraine in Dithmarschen. Seit dem Frühjahr reisten 100 Personen nach der Aufnahme aber wieder ab, so die Kreissprecherin. Der Kreis Steinburg schließt seine Sammelunterkunft in der Kaserne in Kellinghusen zum 1. September. Auch dort verteilt der Kreis die Geflüchteten in die Kommunen, wo sie in Einzelunterkünften untergebracht werden. Steinburg hat bislang 1.134 Menschen aus der Ukraine aufgenommen, seit März sind 60 Geflüchtete wieder aus dem Kreis abgereist. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2022 08:30 Uhr

Neue Informationsangebote über geplante Batteriefabrik bei Heide

Mit regelmäßigen Bürger-Sprechstunden wollen der schwedische Investor Northvolt und die Entwicklungsagentur von heute an alle drei Wochen über das Industrie-Projekt informieren. Erster Termin ist heute ab 18.30 Uhr. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sollen sich vorher telefonisch anmelden. Der schwedische Investor will auf einer 160 Hektar großen Fläche in den Gemeinden Norderwöhrden und Lohe-Rickelshof (beide Kreis Dithmarschen) für 4,5 Milliarden Euro eine Batteriezellen-Produktion für E-Autos bauen. Die endgültige Investitionsentscheidung steht aber noch aus, sie soll laut Northvolt im Spätsommer fallen. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Aktuell liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Dithmarschen bei 595,7. Für den Kreis Nordfriesland wurde der Wert 605,2 gemeldet. Der Kreis Steinburg hat eine Inzidenz von 598,4. Die landesweite Inzidenz liegt bei 685,4. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2022 08:30 Uhr

