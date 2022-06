Stand: 08.06.2022 10:29 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Jugendgewalt am Südermarkt: Keine kurzfristigen Lösungen in Sicht

In Heide haben sich am Dienstag erstmals verschiedene Behörden zu einem Runden Tisch zum Thema Jugendgewalt am Südermarkt getroffen. Heides Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat (SPD) hatte nach zahlreichen Straftaten wie Bedrohungen, Raubüberfällen und Schlägereien zu der Gesprächsrunde eingeladen. Mit dabei waren das "Lokale Bündnis für Familie", Vertreter der Kirche und der Heider Sportvereine, Schulleiter, Einzelhandel, Stadtmarketing, Jugendamt und Polizei. Konkrete Beschlüsse gab es nicht. Verabredet wurde, dass es künftig zusätzliche Freizeitangebote für die Jugendlichen geben soll. Heides stellvertretender Polizeichef Thomas Schulz sagte NDR Schleswig-Holstein, der Runde Tisch sei für die akute Problemlösung und die Arbeit der Polizei nicht zielführend gewesen. | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2022 08:30 Uhr

World Ocean Day: Traditionssegler filtern Mikroplastik aus dem Meer

Pünktlich zum World Ocean Day sind ab heute insgesamt elf Traditionssegler auf Nord- und Ostsee unterwegs, um Mikroplastik aus dem Wasser zu filtern. Zwei der Segler, die "Amazone" und die "Petrine", starten von Husum beziehungsweise von Pellworm aus auf die Nordsee. Beim Herausfiltern von Mikroplastik dürfen die Segler nicht schneller als 2,5 Knoten fahren und das Netz muss nach 30 Minuten eingeholt werden. Nur so können wissenschaftlich belastbare Daten über die Plastikkonzentration pro Kubikmeter Wasser gesammelt werden. Im Multimar Wattforum in Tönning (Kreis Nordfriesland) wurde am Dienstag zudem eine Wanderausstellung des Projektes "Weniger ist Meer" zum Thema Mikroplastik eröffnet. | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2022 08:30 Uhr

Vollerwieck: Topf löst Küchenbrand aus

Die Feuerwehren aus Garding und Welt wurden am Dienstagabend in Vollerwieck (Kreis Nordfriesland) zu einem Küchenbrand gerufen. Dort war nach Angaben der Leitstelle in einer Ferienwohnung ein Topf auf dem Herd vergessen worden - mit entsprechender Rauchentwicklung. Um sicherzugehen, dass auch wirklich alle möglichen Glutnester abgelöscht sind, mussten die Einsatzkräfte die gesamte Küchenzeile in der Wohnung ausbauen. Nach gut einer Stunde war der Einsatz beendet. | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 5 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 5 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.06.2022 | 08:30 Uhr