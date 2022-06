Die "Gorch Fock" ist zurück auf der Kieler Förde Stand: 24.06.2022 11:14 Uhr Am Sonnabend soll das Segelschulschiff der Marine erstmals nach sieben Jahren und ihrer Grundsanierung wieder die traditionelle Windjammerparade auf der Kieler Förde anführen.

"Die Gorch Fock gehört zu Kiel und zur Kieler Woche wie die Förde zur Landeshauptstadt", sagt Rathaussprecherin Kerstin Graupner. Dass das Schiff nach sieben Jahren Pause erneut die Traditionssegler-Parade anführt, sei ein lang ersehntes Wiedersehen mit "einer ganz besonders schönen und einzigartigen Seglerin." Das Segelschulschiff war erst im vergangenen Jahr nach Kiel zurückgekehrt, nachdem sich eine 2015 begonnene Sanierung immer wieder verzögert und mehrfach Diskussionen ausgelöst hatte.

Dornberger: Windjammerparade ist "hochemotionaler Moment"

Für viele - Zuschauer wie Veranstalter - ist die Windjammerparade ein Höhepunkt der Kieler Woche. Gemeinsam setzen die Schiffe ein Zeichen für die Tradition der Seefahrt, meint der Leiter des Kieler-Woche Büros, Philipp Dornberger. "Das finde ich immer einen hochemotionalen Moment."

In diesem Jahr beteiligen sich so viele Schiffe wie seit langem nicht mehr. Vor allem große Segelschulschiffe sind dabei. Denn neben der "Gorch Fock" segeln auf der Kieler Förde auch noch die "Shabab Oman II", die "Alexander von Humboldt" sowie der polnische Segler "Dar Mlodziezy". 70 Groß- und Traditionssegler sowie 16 Motor- und Dampfschiffe nehmen, so Dornberger. Dass es diesmal wieder so viele Traditionssegler sind, hänge auch damit zusammen, dass die Stadt ihnen in diesem Jahr erneut die Hafengebühren erlässt, sagt Pressesprecherin Kerstin Graupner.

Hunderte private Segler erwartet

Insgesamt gehen die Veranstalter von rund 100 Schiffen aus. Hinzukommen hunderte private Segler und Motorboote, die das Spektakel vom Wasser aus begleiten werden. Erwartet werden aber auch tausende Besucher an Land. Die werden laut Dornberger "eindrucksvolle Bilder" zu sehen bekommen. "Wenn sich dann noch die weißen Segel der Gorch Fock vom blauen Himmel über der Förde abheben, kann es kaum einen schöneren Abschluss der Kieler Woche geben."

Der Ablauf der Windjammerparade im Überblick

Die Schiffe legen gegen 9.45 Uhr von ihren Liegeplätzen ab und gehen am Ostufer der Innenförde in Warteposition. Bei günstigem Wind werden etwa eine Stunde später die Segel gesetzt und die Paradeformation eingenommen. Ab 11 Uhr beginnt die eigentliche Parade in Richtung Leuchtturm Kiel. Ab 13 Uhr passiert die Parade dann die gedachte Ziellinie zwischen dem Olympiazentrum Schilksee und Laboe. Danach löst sich die Formation auf und die Schiffe kehren zu ihren Liegeplätzen zurück.

Die beliebtesten Beobachtungsposten

Die unmittelbare Nähe zur Parade ist für viele Kieler-Woche-Besucher ein Erlebnis. Die beliebtesten Beobachtungspunkte auf dem Westufer sind:



Die Kiellinie

Leuchtturm Holtenau

Falkensteiner Strand

Leuchtturm Friedrichsort

Ehemaliges MFG5-Gelände in Kiel-Holtenau

Auf dem Ostufer ist zur Beobachtung besonders der Fördewanderweg auf Höhe Mönkeberg, Kitzeberg und Möltenort geeignet, um den Schiffen ganz nahe zu sein. Noch näher geht es natürlich in einem Beiboot oder in einem der Heißluftballone die vom Nordmarksportfeld aus starten.

