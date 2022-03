Corona in SH: Test- und Maskenpflicht an Schulen entfällt Stand: 17.03.2022 15:49 Uhr In Schleswig-Holsteins Schulen wird es ab kommender Woche keine verpflichtenden, anlasslosen Tests mehr geben. Ab 2. April ist dann auch die Maskenpflicht Geschichte.

In Schleswig-Holsteins Schulen entfällt ab Montag (21.3.) die Corona-Testpflicht. Das hat Bildungsministerin Karin Prien (CDU) heute im Landeshaus Kiel angekündigt. "Der Infektionsverlauf bei Kindern und Jugendlichen ist in aller Regel mild", begründete sie diesen Schritt unter anderem. Auch an Schulen wolle man nun den Weg zur Eigenverantwortung gehen. Schüler können sich aber weiterhin freiwillig auf Corona testen. Die Tests werden ihnen in den Schulen ausgehändigt. "Wir stellen weiterhin zwei Tests pro Woche zur Verfügung", so Prien. Diese müssten dann zu Hause durchgeführt werden.

Prien: Keine Diskriminierung bei freiwilliger Maske

Die Maske bleibt an Schulen bis zu den Osterferien Pflicht. Das hatte die Landesregierung bereits am Mittwoch angekündigt. Ab 2. April lässt das Bundesinfektionsschutzgesetz keine allgemeine Maskenpflicht mehr zu. Wer freiwillig eine Maske tragen wolle, könne das weiterhin tun, so Prien. Wichtig sei, dass es keine Diskriminierung in die eine oder andere Richtung gebe. Wenn sich eine durch das Coronavirus besonders gefährdete Person in einer Klasse befinde, könne es weiterhin so sein, dass alle in der Klasse gebeten werden, weiterhin Masken zu tragen.

Elternbeiräte bewerten Regelungen unterschiedlich

Der Kreiselternbeirat der Grundschulen und Förderzentren Schleswig-Flensburg hatte ein Festhalten an der Maskenpflicht bis zu den Osterferien kritisiert. Seit Jahren fehlten den Schülerinnen und Schülern der ersten Klassenstufen Mimik und Gestik der Lehrerinnen und Lehrer. Diese seien jedoch für die Entwicklung der Kinder extrem wichtig und darauf hätten sie nun lange genug verzichtet, so ein Sprecher. Statt zukünftig auf freiwillige Tests zu setzen, wäre es stattdessen besser, die Testpflicht beizubehalten, hieß es aus Schleswig-Flensburg. Denn gerade in den vergangenen Tagen habe es auch in Schulen vermehrt Corona-Fälle gegeben.

Keine Pflicht mehr: "Irgendwann muss man diesen Schritt gehen"

Der Kreiselternbeirat der Gymnasien Pinneberg begrüßt es, dass die Maskenpflicht erstmal bestehen bleibt - eben weil es gerade zahlreiche neue Corona-Fälle in den Schulen gegeben habe. Ähnlich äußerte sich auch eine Sprecherin vom Kreiselternbeirat der Gemeinschaftsschulen Pinneberg. Ihrer Meinung nach ist es möglicherweise sogar sinnvoll, die Maskenpflicht wegen der Reiserückkehrer über die Osterferien hinaus zu verlängern. Dies lehnte Ministerin Prien am Donnerstag mit Blick auf die Eigenverantwortung ab. "Irgendwann muss man diesen Schritt gehen", sagte die CDU-Politikerin.

