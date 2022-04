Corona: Sind Inzidenzen noch aussagekräftig? Stand: 19.04.2022 18:08 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt derzeit bei knapp 727 (Stand 18.4.). Ende März gab es noch Zahlen um die 1.500 - also Werte, die etwa doppelt so hoch waren. Der Direktor der Klinik für Infektiologie und Mikrobiologie am UKSH Lübeck, Jan Rupp, betont aber, dass der abrupte Abfall nicht das aktuelle Infektionsgeschehen abbilde. Man müsse auch die Test- und Meldeeigenschaften über Ostern im Blick haben. "Das heißt, wir haben es mit abnehmenden Fallzahlen zu tun, aber die Infektionsdynamik ist weiterhin hoch und je nach Altersgruppe und Kontaktfreudigkeit damit auch die Wahrscheinlichkeit, mit dem Virus in Kontakt zu kommen."

Ott: Auf Quarantänemaßnahmen verzichten

Auch der Leiter des Gesundheitsamtes im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Virologe Stephan Ott, sagte, die Inzidenzzahlen seien nicht mehr so aussagekräftig. Sie hätten schon noch eine gewisse Bedeutung, allerdings nicht so sehr in absoluten Zahlen, sondern eher tendenziell. "Es ist ja schon seit Wochen und Monaten so, dass wir von einer erheblichen Dunkelziffer ausgehen, weil längst nicht mehr alle Gesundheitsämter melden." Ott sprach sich dafür aus, zu einem "gesunden Umgang mit der Pandemie" zu finden. Relativ milde Verläufe, ein guter Impfschutz - das müsse auch heißen, auf die staatlich angeordneten Quarantänemaßnahmen zu verzichten.

"Wir können die Sars-Covid-2-Infektionen wie eine Grippeinfektion behandeln und auch auf Eigenverantwortung setzen", forderte Ott. Wer Symptome habe, dem solle lediglich empfohlen werden, zu Hause zu bleiben und Kontakte zu vermeiden. Ein PCR-Test bei jedem Corona-bedingten Schnupfen ist laut Ott nicht sinnvoll. "Was uns wichtig ist, ist die Tendenz und der Blick auf schwere Verläufe." Dennoch solle auch zum Beispiel ein Hausarzt einen PCR-Test durchführen, wenn Patienten mit Symptomen in die Praxis kommen.

Rupp: Befinden uns im Übergang zur endemischen Phase

Infektiologe Rupp wies darauf hin, dass derzeit auch weniger Corona-Patienten in Krankenhäusern versorgt werden müssen. "Das ist der zu erwartende Übergang in die endemische Phase und dies lässt auch zu, von den bisherigen Testkonzepten Abstand zu nehmen und vor allem symptomatische Personen und Patienten mit Risikofaktoren für einen schweren Verlauf immer weiter in den Fokus zu nehmen." Auch hier sind sich die beiden Experten also weitgehend einig.

"Killer-Varianten"? Rupp sieht derzeit keinen Anlass zur Sorge

Wie könnte es weitergehen mit Corona? Gefragt nach eventuellen "Killer-Varianten", die Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mit Blick auf den Herbst angedeutet hatte, sagte Jan Rupp: "Das vermag ich nicht zu sagen. Mir liegen aus den weltweit einsehbaren Daten zur Sequenzierung der derzeit zirkulierenden Varianten und Subtypen keine Informationen vor, die eine solche Einschätzung stützen." Auch der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit hatte zuvor gesagt, der Begriff "Killer-Variante" sei unwissenschaftlich und führe zu nichts als Verunsicherung. Was Lauterbach befürchte, sei ein sehr unwahrscheinliches Szenario. Auch Ott betonte: "Wir sollten keine Panik schüren."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.04.2022 | 17:00 Uhr