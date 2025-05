Wie kann gewaltfreie Erziehung funktionieren? Eine Expertin gibt Tipps Stand: 01.05.2025 12:35 Uhr So gelingt gewaltfreie Erziehung von Kindern: Kinderpsychologin Lidija Baumann spricht mit NDR Schleswig-Holstein über ihre Erfahrungen im Kinderschutzbund Kiel.

Nahrung, ein Dach über dem Kopf, Liebe, eine stabile Beziehung zu den Eltern: Wenn diese Bedürfnisse nicht erfüllt werden, dann spricht man von einer Kindeswohlgefährdung. Zuletzt stieg die Zahl der gemeldeten akuten Fälle in Schleswig-Holstein um 10,5 Prozent an: Mehr als 1.000 Kindeswohlgefährdungen wurden 2023 registriert.

NDR Schleswig-Holstein: Im Studio begrüßen wir Lidija Baumann vom Kinderschutzbund Kiel. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Gewalt gegen Kinder zunimmt?

Lidija Baumann: Ja, also viele Familien, viele Eltern müssen heutzutage diverse Überforderungssituationen meistern. Und es gibt auch nicht mehr das familiäre Netzwerk, was unterstützt und hilft. Es gibt natürlich auch viele Eltern, die schwere "Lebensrucksäcke" mit sich tragen und es schwer haben, den Kindern das anzubieten, was eine gesunde seelische und körperliche Entwicklung von Kindern braucht.

NDR Schleswig-Holstein: Im Kieler Kinderschutz Zentrum helfen sie Kindern, die Gewalt erfahren mussten. Wie genau sieht diese Arbeit aus?

Lidija Baumann: Wir haben ein buntes Potpourri im Rahmen einer Beratungsstelle für alle Fälle von Gewalt gegen Kinder. Also so individuell, wie die Kinder und die Familien zu uns kommen, so individuell gestalten wir das Angebot von Gruppen, therapeutischen Gruppen-Angeboten, einzeltherapeutischen Angeboten, Belastungsdiagnostik oder auch den Elternkurs "Starke Eltern, starke Kinder" vom Kinderschutzbund.

NDR Schleswig-Holstein: Das wäre das nächste Thema. Wichtig ist es ja, dass Kinder gar nicht erst zum Opfer werden. Also wie können Sie da Eltern ganz konkret unterstützen, die sich dann ja möglicherweise bei der Erziehung ihrer Kinder überfordert fühlen?

Lidija Baumann: Also natürlich erst mal über Gespräche, aber auch über den Elternkurs. Und beispielsweise sind viele Eltern im Elternkurs total verwundert: Am Ende sagen sie 'Naja, meine Kinder haben sich gar nicht so verändert. Aber meine Einstellung zu früheren Stresssituationen, wo ich wütend wurde, das hat sich verändert.' Und das freut uns natürlich, wenn Eltern das sagen.

NDR Schleswig-Holstein: Der Appell an dieser Stelle ganz klar: Wenn man sich überfordert fühlt, keine Scheu haben, sondern hingehen.

Lidija Baumann: Die Aufgabe, Kinder groß zu kriegen, ist eine herausfordernde Aufgabe. Und da geht es darum, dass auch Eltern Unterstützung bekommen.

Das Interview führte NDR Moderator Christopher Scheffelmeier.

Wie gewaltfreie Erziehung funktionieren kann

Tipps für eine gewaltfreie Erziehung vom Weißen Ring:



eine liebevolle, respektvolle und vertrauensvolle Beziehung zum Kind aufbauen

altersgerechte Kommunikation

die Wünsche und Bedürfnisse des Kindes verstehen und ernst nehmen

Lob und positive Bestärkung statt Kritik.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 30.04.2025 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kinderbetreuung