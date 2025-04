Eichhörnchen brauchen Hilfe wegen Trockenheit Stand: 30.04.2025 14:20 Uhr Die Trockenheit und vergleichsweise hohen Temperaturen machen nicht nur Pflanzen, sondern auch Tieren zu schaffen. Durstig und schwach landen jetzt viele Eichhörnchen in der Schutzstation Eckernförde.

von Leslie Hodam

Erst kalt und nass, jetzt heiß und trocken - es ist ein schwieriges Frühjahr für Eichhörnchen. Zum Futtermangel kommen Hitze und Trockenheit. Manche Tiere sind so geschwächt, dass sie es nicht mehr den Baum hinauf schaffen. Die, die Glück haben, werden gefunden und zu einer Wildtierhilfe wie der Eichhörnchen-Schutzstation Eckernförde gebracht.

Schwache Eichhörnchen brauchen Spezialmilch und Infusionen rund um die Uhr

In der Station päppeln Moni Rademacher und ihr Team junge und erwachsene Eichhörnchen mit Spezialfutter und -ausrüstung auf. "Bitte schwachen und abgemagerten Tieren nichts zu trinken oder zu essen geben. In diesem Zustand ist das gefährlich, weil zum Beispiel beim Füttern mit der Pipette Flüssigkeit in der Lunge landen kann. Außerdem sind die Tiere oft so schwach, dass die falsche Nahrung sie sogar töten kann. Am Besten das Eichhörnchen vorsichtig in einen dunklen Karton mit Handtüchern setzen und uns informieren", rät sie.

51 Eichhörnchen sind bis jetzt in der Schutzstation in Eckernförde abgegeben worden. Die Leiterin rechnet wieder mit 200 bis 300 Tieren in diesem Jahr.

Jeder kann Eichhörnchen mit einfachen Mitteln durch schwere Zeit helfen

Egal ob im Garten oder auf dem Balkon - eine flache Wasserschale ist schon eine große Hilfe für die Tiere. Sie sollte jeden Tag gesäubert und frisch gefüllt werden. Bei tiefen Schalen bitte Äste oder Steine als Einstiegshilfe hineinlegen.

Außerdem kann man Eichhörnchen nach Angaben der Schutzstationsleiterin gern das ganze Jahr über Futter z.B. im Vogelfutterhäuschen anbieten. Dafür eignen sich am Besten unbehandelte Nüsse und Sonnenblumenkerne. Und als Extra in der trockenen Zeit noch kleine Apfel- und Gurkenstückchen. So können die Tiere mit der Nahrung zugleich Flüssigkeit aufnehmen.

Schwaches Eichhörnchen gefunden? Das sollten Sie tun:

schwachen und abgemagerten Eichhörnchen nichts zu trinken oder zu essen geben!

die hilfsbedürftigen Tiere vorsichtig in einen dunklen Karton mit Handtüchern setzen

Wildtierhilfe wie die Eichhörnchen-Schutzstation Eckernförde informieren

im Garten oder auf dem Balkon eine flache Wasserschale aufstellen, täglich reinigen und auffüllen

unbehandelte Nüsse und Kerne sowie kleine Apfel- und Gurkenstückchen z.B. ins Vogelhäuschen legen

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 30.04.2025 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere Extremwetter