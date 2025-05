Scheune in Neustadt in Holstein niedergebrannt Stand: 01.05.2025 11:28 Uhr Ein Feuer hat am Mittwoch eine große Scheune in Neustadt in Holstein zerstört. Der Schaden: rund eine Viertel Million Euro. Verletzt wurde niemand.

In Neustadt in Holstein (Kreis Ostholstein) ist am Mittwochabend ein etwa 100 Quadratmeter großer Schuppen abgebrannt. Laut Feuerwehr mussten umliegende Häuser in der Burgstraße evakuiert werden, weil es so viel Rauch gab. Etwa 70 Einsatzkräfte waren bis in die Nacht vor Ort. Verletzt wurde niemand. Warum der Schuppen brannte, ist unklar. Der Sachschaden wird auf rund 250.000 Euro geschätzt.

Weitere Informationen Mein Einsatz - der NDR Feuerwehr-Podcast Im Podcast „Mein Einsatz“ sprechen Freiwillige Feuerwehrleute mit NDR Reporter Torben Hildebrandt und Feuerwehrfrau Theresa Balzer über Einsätze, die sich ins Gedächtnis eingebrannt haben. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.05.2025 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein