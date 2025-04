Stand: 30.04.2025 06:42 Uhr Kulturhof Itzehoe wird Zweigstelle der Musikschule Glückstadt

Die Mitgliederversammlung der Musikschule Glückstadt (Kreis Steinburg) hat am Dienstagabend (29.04.) der Übernahme des Unterrichts am Kulturhof in Itzehoe zugestimmt. Der bislang privat und eigenständig geführte Kulturhof wird damit zu einer Zweigstelle der deutlich kleineren Musikschule Glückstadt. Diesen Weg wollen die Verantwortlichen in Glückstadt und Itzehoe gehen, um den Kulturhof zu retten. Der ist stark vom sogenannten Herrenberg-Urteil betroffen, das zur deutlich teureren Festanstellung bisheriger Honorarkräfte verpflichtet.

Die Übernahme des Unterrichts soll allerdings nur erfolgen, wenn die Stadt Itzehoe ihrerseits wiederum Geld freigibt, das sie im vergangenen Dezember zur Weiterentwicklung des Musikschulangebots im Kreis Steinburg beschlossen hatte. Dabei handelt es sich um 100.000 Euro für das Jahr 2025. Ob das so kommt, wird am 12. Mai entschieden. Langfristig könnte auch die Musikschule der Volkshochschule Itzehoe hinzukommen, was eine der größten Musikschulen Schleswig-Holsteins entstehen ließe.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Itzehoe Kreis Steinburg