Neue Bürgermeisterin auf Sylt: Das ist Tina Haltermann Stand: 30.04.2025 17:58 Uhr Tina Haltermann (parteilos) ist die neue Bürgermeisterin der Gemeinde Sylt. Mit einem neuen Führungsstil will sie nach vielen Querelen und Diskussionen in der Verwaltung einen Neuanfang einleiten.

von Andreas Rackow

Wir treffen sie in der kleinen Pension "Haus Noge" in Westerland. Hier frühstückt die neue Sylter Bürgermeisterin Tina Haltermann an freien Tagen gern, hier bringt sie immer mal Freunde oder Familie unter. Sie ist selbst eine "Zugewanderte", die seit 21 Jahren auf der Insel lebt. Aufgewachsen ist sie im Kreis Plön. Angefangen hat ihre Sylt-Karriere bei der AWO in der Senioren- und Jugendarbeit. Später koordinierte sie die Flüchtlingshilfe. Seit 2017 war die 47-Jährige leitende Verwaltungsbeamtin beim Amt Landschaft Sylt.

Schwierige Jahr für die Gemeinde Sylt

Die Erwartungen sind hoch – auch wegen der schwierigen Jahre, die hinter der Gemeinde Sylt (Kreis Nordfriesland) liegen. Vorgänger, Nikolas Häckel (parteilos) war nach jahrelangen Querelen in der Verwaltung im Herbst vergangen Jahres abgewählt worden. Häckel litt unter psychischen Problemen, die schließlich auch öffentlich wurden. Er ist mittlerweile verstorben.

Die vergangen Jahre waren von Misstrauen, Konflikten und Uneinigkeit geprägt– nicht nur innerhalb der Verwaltung. Tina Haltermann will genau dort ansetzen: "Die Kommunikation auf der Insel ist mir das Wichtigste. Die Leute müssen wieder miteinander sprechen – im Rathaus, aber auch darüber hinaus." Haltermann wirkt optimistisch und hat "Lust auf die Aufgabe."

Parteilose Tina Haltermann wurde von CDU unterstützt

Im Wahlkampf wurde Tina Haltermann von der CDU unterstützt. Sie will aber auf jeden Fall parteilos bleiben. "Mir ist wichtig, für alle da zu sein – nicht für eine bestimmte Richtung", betont sie. Sie kennt durch ihre langjährige Arbeit die Strukturen auf der Insel genau. "Wir brauchen jetzt einen Neuanfang", meint Haltermann, die trotz der großen Herausforderung fröhlich und entspannt wirkt. "Ich liebe die Arbeit hier auf Sylt ", sagt sie und wirkt dabei authentisch.

Umgang mit illegalen Ferienwohnungen

Der Insel steht ein Umbruch bevor: Im Rahmen einer Verwaltungsreform wird das Amt Landschaft Sylt künftig mit der Gemeinde Sylt eine gemeinsame Verwaltung bilden. Das bedeutet: Es wird künftig zusätzlich einen Verwaltungsdirektor geben. Und die Frage liegt auf der Hand – wird Haltermann zur "Frühstücksdirektorin" degradiert? Sie winkt ab: "Im Gegenteil. Ich sehe das als Chance. Die Arbeitsteilung schafft Freiräume – und ich will diese Freiräume nutzen, um Dinge aktiv zu gestalten." Sie spricht über die wirtschaftliche Entwicklung und über den Umgang mit illegalen Ferienwohnungen, die vielerorts dringend benötigten Wohnraum blockieren.

Bürgermeisterin von Kampen freut sich auf Zusammenarbeit

Wir fahren nach Kampen. Stefanie Böhm ist dort ehrenamtliche Bürgermeisterin und freut sich auf die Zusammenarbeit. "Tina kennt die Insel, sie kennt die Menschen - und sie hat eine klare Vorstellung davon, wie gute Verwaltung funktioniert." Vor dem Kaamp-Hüs eine zufällige Begegnung mit einem jungen Geflüchteten aus Afghanistan: Der Mann arbeitet als Handwerker und begrüßt die neue Bürgermeisterin überschwänglich und wünscht viel Glück.Tina Haltermann engagiert sich bis heute in der Flüchtlingshilfe.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Schleswig-Holstein Magazin | 30.04.2025 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Sylt