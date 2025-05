1. Mai in SH: Landesweit Kundgebungen zum Tag der Arbeit Stand: 01.05.2025 15:56 Uhr Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat am Donnerstag zu mehreren Kundgebungen und Mai-Demos in ganz Schleswig-Holstein aufgerufen. Landesweit kamen Tausende zu den Demos.

In Kiel haben sich laut Polizei rund 2.000 Demonstranten versammelt, in Lübeck rund 650, in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) waren es etwa 250, ähnlich wie in Elmshorn (Kreis Pinneberg). Es habe keine größeren Zwischenfälle gegeben. Nur in Kiel am Bootshafen sei ein Bengalo gezündet worden, so die Polizei.

In Husum im Kreis Nordfriesland folgten etwa 200 Teilnehmer dem Aufruf. Bei der dortigen Kundgebung zu Gast war auch die Vorsitzende des DGB Nord, Laura Pooth. Im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein kritisierte sie, dass für viele Beschäftigte Überstunden mittlerweile zum Alltag gehörten. Das müsse sich dringend ändern, forderte Pooth. Auch die Diskussion um Tarifbindung beurteilt Pooth kritisch - und sieht die Landesregierung in der Pflicht: "Sie kann ein Signal setzen, indem sie ein Tariftreue- und Vergabegesetz auf den Weg bringt."

Kundgebungen im ganzen Land

An insgesamt 13 Orten in Schleswig-Holstein haben der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften - wie die IG Metall, die IG Bergbau, Chemie, Energie und ver.di - zu Demonstrationen aufgerufen. Autofahrende in allen Regionen mussten besonders vormittags mit gesperrten Straßen und Behinderungen rechnen.

Unter dem Motto "Mach' Dich stark mit uns" sind die Gewerkschaften auf die Straßen gezogen. Sie forderten unter anderem einen höheren Mindestlohn, angemessene Arbeitszeiten und einen nationalen Aktionsplan zur Stärkung der Tarifbindung.

In der Region rund um die Landeshauptstadt fanden vier Kundgebungen statt:

In Kiel zog ein Demonstrationszug vom Gewerkschaftshaus durch die Stadt. Danach fanden Kundgebung und Maifest auf dem Rathausplatz statt.

zog ein Demonstrationszug vom Gewerkschaftshaus durch die Stadt. Danach fanden Kundgebung und Maifest auf dem Rathausplatz statt. In Neumünster veranstalten die Gewerkschaften einen Demonstrationszug vom Kleinflecken zu Rencks Park mit anschließender Podiumsdiskussion.

veranstalten die Gewerkschaften einen Demonstrationszug vom Kleinflecken zu Rencks Park mit anschließender Podiumsdiskussion. In Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gab es ein Demonstrationszug vom Gedenkstein Petersberg zum Rathausmarkt, wo um 11 Uhr eine Kundgebung und Familienfest begann.

(Kreis Rendsburg-Eckernförde) gab es ein Demonstrationszug vom Gedenkstein Petersberg zum Rathausmarkt, wo um 11 Uhr eine Kundgebung und Familienfest begann. In Rendsburg starteten um 12 Uhr Kundgebung und Maifeier auf dem Schiffbrückenplatz.

An der Westküste waren diese Kundgebungen geplant:

In Lägerdorf (Kreis Steinburg) ging es schon früh los: Ab 7.30 Uhr weckte die Feuerwehrkapelle alle Anwohnerinnen und Anwohner. Um 10 Uhr fand eine Kranzniederlegung am Gedenkstein statt. Um 11 Uhr startete die Kundgebung.

(Kreis Steinburg) ging es schon früh los: Ab 7.30 Uhr weckte die Feuerwehrkapelle alle Anwohnerinnen und Anwohner. Um 10 Uhr fand eine Kranzniederlegung am Gedenkstein statt. Um 11 Uhr startete die Kundgebung. In Itzehoe (Kreis Steinburg) startete um 11 Uhr eine Kundgebung. Eine halbe Stunde vorher gibt es eine Gedenkrede am Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus.

(Kreis Steinburg) startete um 11 Uhr eine Kundgebung. Eine halbe Stunde vorher gibt es eine Gedenkrede am Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus. In Heide (Kreis Dithmarschen) gab es am Südermarkt ab 11 Uhr eine Kundgebung.

(Kreis Dithmarschen) gab es am Südermarkt ab 11 Uhr eine Kundgebung. In Husum (Kreis Nordfriesland) startete ebenfalls um 11 Uhr eine Kundgebung am Speicher Hafenstraße mit der DGB-Bezirksvorsitzenden Laura Pooth.

Auch ganz im Norden wurde demonstriert:

In Flensburg begann um 11 Uhr eine Kundgebung am Gewerkschaftshaus.

begann um 11 Uhr eine Kundgebung am Gewerkschaftshaus. In Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) startete ebenfalls um 11 Uhr ein Hoffest am Gewerkschaftshaus.

Im Südosten des Landes waren drei Kundgebungen vorgesehen:

In Lübeck begann der Tag der Arbeit mit einem Demonstrationszug um 9.30 Uhr vom Markt zum Gewerkschaftshaus. Ab 11 Uhr fand dort das Maifest und eine Kundgebung statt, an der auch Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) teilnahm.

begann der Tag der Arbeit mit einem Demonstrationszug um 9.30 Uhr vom Markt zum Gewerkschaftshaus. Ab 11 Uhr fand dort das Maifest und eine Kundgebung statt, an der auch Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) teilnahm. In Elmshorn (Kreis Pinneberg) legte ein Demonstrationszug um 10 Uhr vom Bahnhof los. Er zieht zu Kundgebung und Maifest auf den Alten Markt, wo ab 12 Uhr bei einer Kundgebung unter anderem die Bundestagsabgeordneten Daniel Kölbl (CDU) und Ralf Stegner (SPD) dabei sind.

(Kreis Pinneberg) legte ein Demonstrationszug um 10 Uhr vom Bahnhof los. Er zieht zu Kundgebung und Maifest auf den Alten Markt, wo ab 12 Uhr bei einer Kundgebung unter anderem die Bundestagsabgeordneten Daniel Kölbl (CDU) und Ralf Stegner (SPD) dabei sind. In Bargteheide (Kreis Stormarn) zog ein Demonstrationszug ab 10 Uhr vom Rathaus zum Alten Markt. Um 11 Uhr begann eine Kundgebung.

