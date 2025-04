Stand: 30.04.2025 08:08 Uhr Auf der Sandbank gestrandet: Vogelkundler gerettet

Vier junge Vogelkundler sind am Dienstagabend im Watt vor Süderoogsand (Kreis Nordfriesland) in Not geraten, als dichter Nebel aufzog. Die Bundesfreiwilligen im Alter von 19 bis 21 Jahren waren nach Angaben der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mit dem ersten Niedrigwasser des Tages von Pellworm dorthin gewandert, um ihre alle zwei Wochen stattfindende Vogelzählung durchzuführen. Wegen des dichten Seenebels konnten sie den 15 Kilometer langen Rückweg nach Pellworm nicht mehr antreten. Seenotretter der DGzRS-Station Nordstrand kamen der Gruppe mit dem Seenotrettungskreuzer EISWETTE zur Hilfe und brachten sie unverletzt nach Pellworm zurück.

