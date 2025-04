Stand: 30.04.2025 07:30 Uhr Wildpark Eeekholt: Erstes Storchenküken des Jahres geschlüpft

Im Wildpark Eekholt in Großenaspe (Kreis Segeberg) ist das erste Storchenküken des Jahres geschlüpft. In den kommenden Tagen sollen weitere folgen, denn im Nest liegen noch vier Eier, teilte der Wildpark mit. Aus dem Küken mit rund 60 Gramm soll in den nächsten sechs bis acht Wochen ein drei bis vier Kilo schwer Vogel werden. "Das schnelle Wachstum mit viel Energie ist wichtig, denn bereits Mitte August treten die Jungstörche ihren langen und oftmals gefahrvollen Flug in den Süden an", heißt es in einer Mitteilung des Wildparks. Dort unterstützt die Tierpflege die Aufzucht der Störche und bringt den Alttieren dreimal täglich schnabelgerechtes Futter, das diese dann an die Jungen verfüttern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg