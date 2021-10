Corona-Ausbruch in Norderstedt: Ein Heimbewohner tot Stand: 20.10.2021 15:09 Uhr In einem Senioren- und Pflegeheim in Norderstedt hatten sich insgesamt mehr als 70 Menschen infiziert. Ein 95 Jahre alter Mann ist nach Angaben des Kreises Segeberg an den Folgen der Erkrankung gestorben.

Ein weiterer Bewohner wurde demnach in ein Krankenhaus gebracht. Dagegen haben die meisten anderen Infizierten nach Angaben des Kreises nur leichte oder gar keine Symptome. Nach derzeitigem Stand sind von den 76 Bewohnerinnen und Bewohnern 60 infiziert. Der Kreis hatte Anfang der Woche mitgeteilt, von den betroffenen älteren Menschen seien drei nicht geimpft. Mittlerweile sprechen die Behörden von 19 infizierten Mitarbeitern.

Heimleitung spricht von insgesamt hoher Impfquote

Die Heimleitung hatte sich am Dienstag dazu geäußert, warum einige der infizierten Pflegekräfte nicht geimpft sind. Niemand dürfe zur Impfung gezwungen werden, sagte die Leiterin des Heims "Hog'n Dor" NDR Schleswig-Holstein. Bei mindestens drei infizierten Mitarbeitern, die nicht geimpft sind, habe es den ärztlichen Rat gegeben, sich nicht impfen zu lassen. Insgesamt sei die Impfquote aber hoch.

Schleswig-Holsteins Gesundheits- und Sozialminister Heiner Garg (FDP) hatte sich kritisch dazu geäußert, dass ausgerechnet in Einrichtungen, die sich um besonders Corona-gefährdete Gruppen kümmern, möglicherweise Mitarbeiter in größerem Umfang nicht geimpft sind. Das sei wenig verantwortungsvoll. Garg schloss eine Impfpflicht in diesen Bereichen als letzte Möglichkeit nicht aus.

Wie es zu dem Ausbruch im Haus "Hog'n Dor" gekommen ist, haben die Behörden noch nicht mitgeteilt.

