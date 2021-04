Ab heute greift in Pinneberg die Notbremse Stand: 28.04.2021 05:00 Uhr Nach den Kreisen Herzogtum Lauenburg und Stormarn gilt ab heute auch im Kreis Pinneberg die sogenannte Bundes-Notbremse zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Der Kreis hat dazu am Dienstag eine Allgemeinverfügung veröffentlicht.

Der Grund: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag mehr als zwei Tage in Folge über 100. Ab heute gilt dann im Kreis eine Ausgangssperre zwischen 22 Uhr abends und 5 Uhr morgens. Joggen und Spaziergänge, allerdings alleine, bleiben bis Mitternacht erlaubt. Außerdem schließt die Außengastronomie. Auch für die Schülerinnen und Schüler im Kreisgebiet ändert sich etwas: Es geht wieder komplett in den Distanzunterricht. Kitas bieten nur Notbetreuung an, ein Haushalt darf sich nur mit einer weiteren Person treffen.

Weitere Kreise mit Notbremse

Der Kreis Pinneberg hat aktuell eine höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen im Land: Laut Robert Koch Institut (RKI) liegt sie derzeit bei 105. Da die Insel Helgoland ebenfalls zum Kreis gehört, gilt die Ausgangssperre auch hier - obwohl die Inzidenz auf der Insel derzeit bei 0 liegt. In anderen Bereichen, wie Schule und Kita, ändert sich aber nichts.

In den Kreisen Herzogtum-Lauenburg und Stormarn gilt ebenfalls die Notbremse. Die Polizei hatte nach dem ersten Wochenende mit nächtlichen Ausgangsbeschränkungen eine positive Bilanz gezogen. Demnach gab es nur wenige Verstöße in beiden Kreisen. Die Polizisten sprachen lediglich mündliche Verwarnungen aus.

Die Notbremse wird gelockert, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Werktagen unterboten wird. Dann treten die Auflagen am übernächsten Tag wieder außer Kraft.

