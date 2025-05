Stand: 02.05.2025 13:17 Uhr Mann aus Kreis Segeberg durch Schuss verletzt - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen zu einer möglichen Schießerei. Am Donnerstagabend hatte sich ein 32 Jahre alter Mann aus dem Kreis Segeberg mit einer Schussverletzung in einem Hamburger Krankenhaus gemeldet. Woher er die Verletzung hat, ist laut Polizei noch unklar. Der Mann selbst schweigt dazu bisher. Die Tat könnte sich laut Polizei in Norderstedt (Kreis Segeberg) ereignet haben.

Die Kripo Norderstedt sucht deshalb Zeugen, die in den frühen Abendstunden im Gewerbegebiet rund um den Gutenbergring Schüsse gehört oder etwas gesehen haben. Auch ein Taxifaher, der Kontakt zum Verletzten gehabt haben soll, soll sich melden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.05.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg