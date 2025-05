Stand: 02.05.2025 07:02 Uhr Tödlicher Motorradunfall auf A7 bei Neumünster

Bei einem schweren Unfall auf der A7 nahe Neumünster ist am späten Donnerstagabend ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei kollidierte der 34-Jährige mit einem Auto. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Die A7 wurde in Richtung Flensburg zwischen den Anschlussstellen Neumünster-Süd und Neumünster-Mitte gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.05.2025 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel