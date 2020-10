Schleswig-Holstein lockert Einreise-Regeln Stand: 07.10.2020 16:20 Uhr Urlauber aus deutschen Corona-Risikogebieten können nun doch die Herbstferien in Schleswig-Holstein verbringen - wenn sie einen negativen Corona-Test vorlegen. Das Ganze soll ab Freitag gelten.

In Schleswig-Holstein entfällt künftig für Reisende aus innerdeutschen Corona-Hotspots die Quarantänepflicht. Ab dem 9. Oktober gilt - wer in einem Hotel oder in einer Ferienwohnung in Schleswig-Holstein unterkommen möchte, muss stattdessen beim Check-in einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter ist als 48 Stunden. Das gaben Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) am Mittwochnachmittag in Kiel bekannt. Vorangegangen war eine Schaltkonferenz der Chefs und Chefinnen der Staatskanzleien sowie dem Chef des Bundeskanzleramts Helge Braun, mit dem weit überwiegenden Teil der Länder haben man einen Konsens vereinbart, hieß es weiter. Mindestens elf Länder würden diesen Weg beschreiten, so Günther.

Berlin fällt aus Risiko-Regel wieder raus

Ausgenommen von den neuen Einreiseregeln sind Familienbesuche oder Pendelverkehre zu beruflichen Zwecken. Auch bei Reisen in innerdeutsche Corona-Risikogebiete ist nach der Rückkehr kein Corona-Test erforderlich. Berlin werde man künftig als Ganzes sehen, sagte Ministerpräsident Günther. Für ganz Berlin gilt bislang noch nicht die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz an Neuinfektionen, die bei mehr als 50 Fällen pro 100.000 Einwohner liegt. Bislang sind die Regelungen in Schleswig-Holstein strenger als in den meisten anderen Bundesländern. Wegen der Ausweisung inländischer Risikogebiete mit Quarantäne-Auflagen für Einreisende - aktuell aus vier Berliner Bezirken mit hohen Corona-Zahlen und aus den Städten Hamm und Remscheid in Nordrhein-Westfalen - war Schleswig-Holstein in die Kritik geraten. Für Urlauber oder Urlaubs-Rückkehrer hat die Einstufung als Risikogebiet zur Folge, dass sie sich im Norden sofort 14 Tage in Quarantäne begeben oder zwei negative Corona-Tests vorweisen müssen.

