Stand: 07.05.2024 09:22 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Lkw-Brand: A7 bei Neumünster wegen Räumarbeiten teilweise gesperrt

Wegen eines Lkw-Brandes ist die Autobahn 7 bei Neumünster in Richtung Norden zum Teil gesperrt. In der Nacht war laut Polizei ein Sattelzug zwischen Neumünster-Süd und Mitte wegen eines technischen Defekts in Flammen aufgegangen. Helfer konnten den Brand löschen. Die Aufräumarbeiten werden nach neuesten Angaben der Beamten wohl noch bis zum Mittag dauern. Der Lkw hat Milchpulver geladen, das im Tagesverlauf aufwendig abgepumpt werden muss. Nur die mittlere Fahrspur ist derzeit frei. | NDR Schleswig-Holstein 07.05.2024 09:00 Uhr

Chirurgie zieht um: Nur noch kleinere Eingriffe in Eckernförde möglich

Die stationäre Chirurgie der Schön-Klinik in Eckernförde ist nach Rendsburg (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) gezogen. Seit Montag können größere Operationen nur noch in der Rendsburger Klinik durchgeführt werden. In Eckernförde sind weiterhin ambulante Behandlungen möglich. Grund für den Umzug sei ein Antrag aus 2022, den der vorherige Betreiber, die Imland-Klinik, gestellt habe, sagt Timon Gripp, der Geschäftsführer der Schön-Kliniken. Für hochkomplexe Eingriffe gebe es in Rendsburg hingegen einen neuen Operationsroboter sowie einen neuen OP-Saal, so Gripp. | NDR Schleswig-Holstein 07.05.2024 08:30 Uhr

Nach Feuer in Rendsburg: Eisenbahnhochbrücke für Zugverkehr freigegeben

Die Eisenbahnhochbrücke in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist nach einem Feuer am Montagabend wieder für den Zugverkehr freigegeben worden. Das teilten das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt und die Deutsche Bahn mit. Dienstagfrüh sollten nach Angaben einer Bahnsprecherin alle Züge wieder nach Plan über die Brücke fahren. Am Montagvormittag war in einer Garagenanlage ein Feuer ausgebrochen, das laut Feuerwehr auf zwei Gebäude übergriff. Für rund zehn Stunden war die Brücke deshalb gesperrt, zahlreiche Regional- und Fernzüge fielen aus. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 07.05.2024 08:30 Uhr

