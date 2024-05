Stand: 07.05.2024 09:22 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Lkw-Brand: A7 bei Neumünster wegen Räumarbeiten teilweise gesperrt

Wegen eines Lkw-Brandes ist die Autobahn 7 bei Neumünster in Richtung Norden zum Teil gesperrt. In der Nacht war laut Polizei ein Sattelzug zwischen Neumünster-Süd und Mitte wegen eines technischen Defekts in Flammen aufgegangen. Helfer konnten den Brand löschen. Die Aufräumarbeiten werden nach neuesten Angaben der Beamten wohl noch bis zum Mittag dauern. Der Lkw hat Milchpulver geladen, das im Tagesverlauf aufwendig abgepumpt werden muss. Nur die mittlere Fahrspur ist derzeit frei. | NDR Schleswig-Holstein 07.05.2024 09:00 Uhr

100.000 Anlagen für Erneuerbare Energie in Schleswig-Holstein

Die SH Netz AG feiert heute den Anschluss der einhunderttausendsten Erneuerbare-Energien-Anlage in Schleswig-Holstein in Nienbüttel (Kreis Steinburg). Zu diesen Anlagen zählen Photovoltaik-Anlagen, Stromspeicher, Windparks und Blockheizkraft-Werke, die mit Biogas betrieben werden. Professor Oliver Opel von der FH Westküste sagte auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein, dass die große Zahl an Anlagen den Erfolg der dezentralen Energiewende darstelle. | NDR Schleswig-Holstein 07.05.2024 08:30 Uhr

Buchungslage an Westküste gut über Himmelfahrt und Pfingsten

Die Tourismus-Hotspots an der Westküste sind zu Himmelfahrt und Pfingsten so gut gebucht wie im vergangenen Jahr. Das haben Anfragen von NDR Schleswig-Holstein ergeben. In Büsum (Kreis Dithmarschen) sind laut Tourismus Marketing Service rund 85 Prozent der Betten über Himmelfahrt gebucht. Zu Pfingsten haben die Buchungszahlen im Vergleich zu 2023 leicht zugenommen. 90 Prozent sind demnach ausgebucht. Die Tourismuszentrale St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) bezeichnet die Buchungslage zu Himmelfahrt und Pfingsten als gut - trotzdem liegt sie leicht unter dem Vorjahresniveau. | NDR Schleswig-Holstein 07.05.2024 08:30 Uhr

Lübecks Kirchen sanierungsbedürftig - Gauck übernimmt Schirmherrschaft

Risse im Mauerwerk, marode Fenster, bröckelnder Putz - die Lübecker Altstadtkirchen sind zum Teil marode und müssen dringend saniert werden. Allein anstehende Reparaturen in Dom und Marienkirche kosten laut Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg mehr als 50 Millionen Euro. Geldgeber sollen mit der neuen Stiftung "7Türme+" gefunden werden. Unter anderen übernimmt Ex-Bundespräsident Joachim Gauck eine der Schirmherrschaften. Auch das Land Schleswig-Holstein will eine Viertelmillion Euro dazugeben. Die Lübecker Possehl-Stiftung hat bereits sieben Millionen Euro für die nächsten sieben Jahre zugesagt. | NDR Schleswig-Holstein 07.05.2024 08:30 Uhr

Günther enttäuscht über Abschneiden von Prien bei Vorstandswahlen

Die CDU setzt am Dienstag ihren Bundesparteitag in Berlin fort. Die Delegierten wollen das neue Grundsatzprogramm diskutieren und verabschieden. Bei den Vorstandswahlen am Montag war CDU-Chef Friedrich Merz mit rund 90 Prozent der Stimmen in seinem Amt bestätigt worden. CDU-Landeschef Daniel Günther sprach von einem Super-Ergebnis und einer starken Rede, die Merz gehalten habe. Weniger erfreut zeigte sich Günther über das Wahlergebnis von Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien, die als Stellvertreterin von Merz wiedergewählt wurde. Sie hat mit nur 58 Prozent das schlechteste Ergebnis aller Stellvertreter bekommen. Sie mache eine tolle Arbeit und das Ergebnis sei nicht gerechtfertigt, so Günther. | NDR Schleswig-Holstein 07.05.2024 07:00 Uhr

Nach Feuer in Rendsburg: Eisenbahnhochbrücke für Zugverkehr freigegeben

Die Eisenbahnhochbrücke in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist nach einem Feuer am Montagabend wieder für den Zugverkehr freigegeben worden. Das teilten das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt und die Deutsche Bahn mit. Heute Morgen sollen nach Angaben einer Bahnsprecherin alle Züge wieder nach Plan über die Brücke fahren. Am Montagvormittag war in einer Garagenanlage ein Feuer ausgebrochen, das laut Feuerwehr dann auf zwei Gebäude übergriff. Für rund zehn Stunden war die Brücke wegen des Feuers gesperrt, zahlreiche Regional- und Fernzüge fielen deshalb aus. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 07.05.2024 06:00 Uhr

Camping an der Ostsee in SH bundesweit am beliebtesten

Die Ostseeküste in Schleswig-Holstein ist die meistbesuchte Campingregion Deutschlands. Das Statistische Bundesamt hat Zahlen veröffentlicht, wonach es im vergangenen Jahr knapp 3,5 Millionen Übernachtungen im Wohnmobil, Van oder Zelt an der Ostsee gab. Damit liegt die Region deutlich vor dem Schwarzwald und der Nordseeküste in Niedersachsen. Laut Landesverband der Campingwirtschaft ist die Buchungslage für die kommenden Monate sehr gut bis gut. Die Preise sind demnach im Vergleich zum vergangenen Jahr nur leicht gestiegen. | NDR Schleswig-Holstein 07.05.2024 06:00 Uhr

Mehr Menschen mit Asthma in Schleswig-Holstein

Die Zahl der Asthma-Kranken in Schleswig-Holstein ist gestiegen. Das bestätigen Studien der AOK und der Barmer Krankenkasse zum Welt-Asthma-Tag. Demnach haben im Jahr 2022 etwa 122.000 Menschen in Schleswig-Holstein unter der chronischen Lungenerkrankung gelitten. Das ist ein Anstieg von 5,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die meisten Fälle gibt es demnach in Neumünster, die wenigsten in Flensburg. Die AOK geht davon aus, dass die Asthma-Zahlen auch deshalb so hoch sind, weil sich nach der Corona-Pandemie Infekte und Erkältungskrankheiten wieder stärker verbreitet haben. Die Barmer Krankenkasse vergleicht die Jahre 2012 und 2022 - in diesen zehn Jahren ist die Zahl der Betroffenen um rund 43.000 gestiegen. | NDR Schleswig-Holstein 07.05.2024 07:00 Uhr

Wetter: Mix aus Sonne und Wolken

Heute wechseln sich in Schleswig-Holstein Sonne und Wolken ab. Mal ist es heiter, dann schieben sich wieder Wolken vor die Sonne. Die Temperaturen steigen auf 13 Grad in Plön (Kreis Plön) und 14 Grad in Niebüll (Kreis Nordfriesland).

Archiv 4 Min Nachrichten 09:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.05.2024 | 09:00 Uhr