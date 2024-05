Himmelfahrt: Wie wird das Wetter im Norden am langen Wochenende? Stand: 07.05.2024 17:41 Uhr Während es in der Nacht zu Mittwoch lokal noch frieren kann, werden zum Wochenende in Norddeutschland deutlich wärmere Temperaturen erwartet. Bis zu 26 Grad sind laut Deutschem Wetterdienst (DWD) drin.

Am Mittwoch gibt es einen Sonne-Wolken-Mix - wobei die Sonne überwiegt. Morgens kann es gerade in Niedersachsen und Schleswig-Holstein zu Nebelfeldern kommen, wie die Meteorologen mitteilten. In Niedersachsen werden 18 bis 21 Grad im Binnenland und 14 Grad auf den Ostfriesischen Inseln erwartet. In Norddeutschland wird überwiegend mit schwachem Wind gerechnet. An den Küsten bleibt es bei 14 bis 15 Grad kühler. In Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern werden 16 bis 20 Grad erwartet.

Niedersachsen: Am Sonntag bis zu 26 Grad

An Christi Himmelfahrt erwarten die Wetterexperten 18 bis 22 Grad in Niedersachsen. Während es im unteren Bereich des Harzes um die 21 Grad warm wird, sind im Oberharz 17 bis 18 Grad möglich. Auf den Ostfriesischen Inseln rechnet der DWD mit Temperaturen um die 15 Grad. Es bleibt weitgehend trocken und schwach windig - am Morgen können erneut Nebelfelder auftauchen. Am Freitag tauchen im nördlichen Niedersachsen mehr Wolken als Sonne auf - im Süden wird es hingegen sonniger. Die Temperaturen liegen dabei im Bereich von 19 bis 23 Grad. Auf den Ostfriesischen Inseln werden laut den Meteorologen 15 Grad erwartet. Ab Samstag klettern die Temperaturen auf bis zu 25 Grad im südlichen Emsland. Am Sonntag rechnen die Wetterexperten in Niedersachsen mit viel Sonne und kaum Regen. Die Temperaturen liegen dann zwischen 23 und 26 Grad. Auf den Ostfriesischen Inseln soll es bis zu 20 Grad warm werden - in den Hochlagen des Harzes wird es geringfügig kühler.

Hamburg: Regenschauer eher unwahrscheinlich

In Hamburg werden an Christi Himmelfahrt laut DWD mehr Wolken als Sonne erwartet, bei 19 Grad ist Regen eher unwahrscheinlich. Freitag und Samstag sind ebenfalls von Wolken geprägt - aber es gibt sonnige Phasen und die Temperaturen steigen am Samstag auf bis zu 21 Grad. Am Sonntag wird es am freundlichsten in der Hansestadt - gerechnet wird mit ein paar Wolken und längeren sonnigen Abschnitten bei bis zu 24 Grad.

Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern: Wärmster Tag am Sonntag

In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern kann es an Vatertag laut Wetterexperten ein paar Wolken geben. In Richtung dänischer Grenze wird mit ein paar Tropfen Regen gerechnet. Insgesamt soll es aber einen freundlichen Sonne-Wolken-Mix mit Temperaturen zwischen 16 und 20 Grad geben. An den Küsten wird es etwas kühler - an einigen Abschnitten mit Temperaturen um die 15 Grad. Bei gleichbleibenden Temperaturen kann es am Freitag immer wieder regnen. Der Samstag wird sich laut Meteorologen etwas freundlicher und wärmer zeigen - bei Temperaturen zwischen 19 und 21 Grad im Binnenland, an den Küsten werden bis zu 16 Grad erwartet. Es kann allerdings laut DWD bei schwachem Wind vereinzelt regnen. Am Sonntag wird es dann noch einmal wärmer, wie die Meteorologen mitteilten werden Temperaturen zwischen 20 und 23 Grad erwartet und das bei viel Sonne und einer sehr geringen Schauerwahrscheinlichkeit. An den Küsten wird mit Temperaturen um die 17 Grad gerechnet.

DWD: Aktuell mildere Eisheilige erwartet

Für die angekündigten Eisheiligen zwischen dem 11. und 15. Mai werden vom DWD eher mildere Temperaturen erwartet. Richtig ausgeprägte Eisheilige seien aktuell nicht sichtbar. Wie es Ende Mai mit den Temperaturen aussieht, ist laut den Wetterexperten noch nicht klar.