Stand: 07.05.2024 09:56 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Wie geht es weiter mit dem Klinikum in Bad Bramstedt?

Die Zukunft des Klinikums in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) ist weiter ungewiss. Das Krankenhaus war in finanzielle Schieflage gekommen und musste deshalb einen Insolvenzantrag stellen. Eigentlich hatten sich im vergangenen Dezember auch schon zwei Käufer gefunden: Das Friedrich-Ebert-Krankenhaus aus Neumünster sollte die Akutversorgung übernehmen und das Unternehmen igpMed den Reha-Bereich. Daraus wurde Anfang Februar vorerst nichts, weil die Finanzierung nicht geklärt war. Insolvenzverwalter Michael Schütte sagte: "Es ist ein weiterer Interessent für den Reha-Bereich wieder auf den Plan getreten." Die Gespräche liefen gut, so Schütte weiter. | NDR Schleswig-Holstein 07.05.2024 08:30 Uhr

Zwei Personen beim Grillen in Hartenholm verletzt - Feuerwehr gibt Tipps

In Hartenholm (Kreis Segeberg) sind am vergangenen Wochenende zwei Menschen beim Grillen schwer verletzt worden. Die Beiden sollen einen Fehler begangen haben, vor dem Michael Bunk vom Kreisfeuerwehrverband Pinneberg warnt: "Die größte Gefahr ist eigentlich, wenn man versucht, einen vor sich hin glimmenden Grill mit Spiritus oder einem anderen flüssigen Brennanzünder wieder in Gang zu bringen. Dabei kann es Stichflammen geben und die dann zu gefährlichen Verbrennungen bei Menschen führen können." Ganz wichtig ist laut Bunk auch, einen möglichst feststehenden Grill zu benutzen. So könne keine Glut unkontrolliert herunterfallen. | NDR Schleswig-Holstein 07.05.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.05.2024 | 08:30 Uhr