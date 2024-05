Stand: 07.05.2024 10:08 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Förderbescheide für Ausbau von Wärmenetzen werden überreicht

In Hürup und Geltorf (Kreis Schleswig-Flensburg) überreicht Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) am Dienstag Förderbescheide über jeweils rund eine Million Euro für den Ausbau von Wärmenetzen. Rund um Hürup ist dafür die Genossenschaft Boben Op Nahwärme verantwortlich, die bisher zwei Holzhackschnitzelwerke nutzt und bald auf dem Gelände der ehemaligen Marine-Funkstation erneuerbare Energie gewinnen will. Aktuell laufe der Ausbau von drei Kilometern Leitungsnetz im Bereich Hürup-Nord, sagt Vorstand Christoph Baumann: "Wir haben in den vergangenen zweieinhalb Jahren die Anschlussnehmerzahl von knapp 40 auf jetzt 160 erhöht - das ist für so ein kleines Dorf schon eine ganze Menge." | NDR Schleswig-Holstein 06.05.2024 08:30 Uhr

Nach Tötungsdelikt: Polizei sucht mit Foto nach Tatverdächtigem

Nach dem gewaltsamen Tod einer 39-jährigen Frau in der vergangenen Woche in Husum (Kreis Nordfriesland) hat die Polizei jetzt ein Foto des Tatverdächtigen veröffentlicht. Die Beamten suchen den unter Tatverdacht stehenden Sohn der Getöteten.Der 18-Jährige ist seit der Tat untergetaucht. Zu den Hintergründen der Tat äußerten sich die Beamten bisher nicht. Sie seien ebenso wie Tatgeschehen und Art der tödlichen Verletzungen Gegenstand der Ermittlungen.Die Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten. Jedoch warnt die Polizei davor, sich dem Tatverdächtigen zu nähern. | NDR Schleswig-Holstein 06.05.2024 08:30 Uhr

