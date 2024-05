Stand: 07.05.2024 09:07 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

100.000 Anlagen für Erneuerbare Energie in Schleswig-Holstein

Die SH Netz AG feiert heute den Anschluss der einhunderttausendsten Erneuerbare-Energien-Anlage in Schleswig-Holstein in Nienbüttel (Kreis Steinburg). Zu diesen Anlagen zählen Photovoltaik-Anlagen, Stromspeicher, Windparks und Blockheizkraft-Werke, die mit Biogas betrieben werden. Professor Oliver Opel von der FH Westküste sagte auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein, dass die große Zahl an Anlagen den Erfolg der dezentralen Energiewende darstelle. | NDR Schleswig-Holstein 07.05.2024 08:30 Uhr

Buchungslage an Westküste gut über Himmelfahrt und Pfingsten

Die Tourismus-Hotspots an der Westküste sind zu Himmelfahrt und Pfingsten so gut gebucht wie im vergangenen Jahr. Das haben Anfragen von NDR Schleswig-Holstein ergeben. In Büsum (Kreis Dithmarschen) sind laut Tourismus Marketing Service rund 85 Prozent der Betten über Himmelfahrt gebucht. Zu Pfingsten haben die Buchungszahlen im Vergleich zu 2023 leicht zugenommen. 90 Prozent sind demnach ausgebucht. Die Tourismuszentrale St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) bezeichnet die Buchungslage zu Himmelfahrt und Pfingsten als gut - trotzdem liegt sie leicht unter dem Vorjahresniveau. | NDR Schleswig-Holstein 07.05.2024 08:30 Uhr

Abzeichen für Sportler auch von der Westküste

Der Landessportverband hat in Kiel langjährige Absolventen des deutschen Sportabzeichens geehrt. Darunter sind auch Sportlerinnen und Sportler von der Westküste: 60 Mal hat Ties Tiessen aus Brunsbüttel das Abzeichen abgelegt, 55 Mal Traute Schoof aus St. Michaelisdonn (beide Kreis Dithmarschen), bislang 50 Mal schafften es Joachim Epler aus Neuenkirchen und Ursula Witt aus Itzehoe (Kreis Steinburg). Das deutsche Sportabzeichen bekommen Menschen, die eine sportliche Leistungsfähigkeit und überdurchschnittliche Fitness haben. | NDR Schleswig-Holstein 07.05.2024 08:30 Uhr

