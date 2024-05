Tote Frau in Husum: Sohn in Lyon festgenommen Stand: 07.05.2024 16:01 Uhr Der 18-jährige Sohn wird verdächtigt, seine Mutter in Husum getötet zu haben. Angehörige haben vergangenen Dienstag die Leiche der 39-jährigen Frau gefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

Etwa eine Woche haben die Ermittler den Sohn der Getöteten gesucht. Nach Polizeiangaben wurde der 18-jährige Derin O. am Dienstag im französischen Lyon festgenommen. Bei der Fahndung hatten Zielfahnder aus Schleswig-Holstein eng mit der Polizei in Frankreich zusammengearbeitet. Derzeit befinde sich Derin O. noch in Frankreich in Haft. Er soll aber zeitnah nach Deutschland ausgeliefert werden, wie die Polizei mitteilte.

Zu den Hintergründen der Tat macht die Polizei weiter keine Angaben. Sie seien ebenso wie Tatgeschehen und Art der tödlichen Verletzungen Gegenstand der Ermittlungen.

Öffentliche Fahndung brachte viele Hinweise

Der Festnahme sind laut Polizei umfangreiche Ermittlungen vorausgegangen. Nachdem die 39-jährige Frau in Husum (Kreis Nordfriesland) in der vergangenen Woche tot aufgefunden wurde, hat die Polizei eine öffentliche Fahndung nach dem Sohn veranlasst. Der 18-jährige Sohn der Frau wird auch weiterhin verdächtigt, seine Mutter getötet zu haben.

Die öffentliche Fahndung hat laut Polizei zu vielen Hinweisen geführt, die zu Beginn dieser Woche ausgewertet wurden. Während der Fahndung warnte die Polizei davor, sich dem Verdächtigen zu nähern. Derin O. wurde in Deutschland geboren, lebte früheren Angaben zufolge aber jahrelang im Irak. Erst vor einigen Wochen zog er wieder in den Haushalt seiner Mutter.

