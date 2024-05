Champions League: THW Kiel im Halbfinale gegen FC Barcelona Stand: 07.05.2024 18:34 Uhr Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel trifft beim Final Four der Champions League in Köln im Halbfinale auf den FC Barcelona. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Budapest. Im anderen Semifinale bekommt es Titelverteidiger SC Magdeburg mit Aalborg Handbold zu tun.

Das Finalturnier der Champions League findet am 8. und 9. Juni in Köln statt. Kiel, das 2014 das deutsche Königsklassen-Endspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt verloren hatte, kann auf europäischer Bühne nach seinem frühen Pokal-K.o. und der verspielten Meisterschafts-Chancen eine bislang verkorkste Saison noch retten. Zuletzt waren die Norddeutschen in der Saison 2017/18 ohne einen Titel geblieben.

"Das ist ein Hammerklassiker." THW-Trainer Filip Jicha

"Wir sind super froh und freuen uns darüber, dass wir nun diese Aufgabe haben", sagte THW-Trainer Filip Jicha. "Das ist jetzt ein Riesenbrocken, aber das ist bei einem Final Four eben so, dass da nur absolute Topmannschaften sind. Wir wissen, dass wir sicherlich nicht der größte Favorit sind. Aber das macht uns vielleicht gefährlicher. Wir haben wenig zu verlieren und werden diesen Handball-Klassiker mit allen Mitteln angehen, damit wir ihn für uns entscheiden. Aber es ist natürlich eine riesige Herausforderung."

Geschäftsführer Viktor Szilagyi sah es ähnlich: "Das ist sicherlich eines der größten Duelle, die es im Handball gibt. Das ist für uns hinten raus in der Saison das absolute Highlight. Wir werden alles tun, dass wir noch mal unseren besten Handball zeigen können, werden nicht an den zweiten Tag denken, sondern schon im ersten Spiel 'all in' gehen." Der THW sei sicherlich nicht der Topfavorit. "Aber die letzten Jahre haben es schon gezeigt: Alle vier Mannschaften, die sich für das Final Four qualifiziert haben, dürfen sich auch berechtigte Hoffnungen, erfolgreich wieder wegzufahren", fügte der Österreicher hinzu.

